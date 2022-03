Colpo di scena a Uomini e Donne: c’entra Matteo, accadrà l’impensabile; le anticipazioni dell’ultima registrazione della trasmissione di Maria De Filippi.

Continuano le avventure del trono più amato della tv. A Uomini e Donne, i protagonisti di trono Classico e trono Over proseguono le loro conoscenze e frequentazioni, con la speranza di trovare il vero amore proprio grazie alla trasmissione di Maria De Filippi. Riuscirà a trovare la sua metà anche Matteo Ranieri?

Dopo l’esperienza come corteggiatore, Matteo è tornato in studio nelle vesti di tronista: la storia con l’ex tronista Sophie Codegoni, infatti, non ha avuto lieto fine. Ma cosa è successo nell’ultima registrazione della trasmissione, che si è tenuta proprio ieri, 9 marzo 2022. È accaduto qualcosa di inaspettato…

Uomini e Donne Anticipazioni, colpo di scena nel trono di Matteo Ranieri: il gesto inaspettato

Nasceranno nuovi amori nello studio di Uomini e Donne prima del termine di questa stagione? Noi ce lo auguriamo! Soprattutto per quanto riguarda il trono classico, dove sia Luca che Matteo sono alla loro seconda esperienza nella trasmissione di Maria De Filippi. Entrambi stanno conoscendo diverse ragazze, ma per Matteo non tutto procede per il meglio. Soprattutto per quanto riguarda la conoscenza con Federica Aversano. Tra i due c’è stato un tira e molla infinito, che ha portato la corteggiatrice a lasciare lo studio dopo alcune dichiarazioni non proprio piacevoli del tronista. Matteo, infatti, aveva ammesso che, nei giorni in cui Federica non c’era stata per alcuni problemi di salute, lui non aveva sentito particolarmente la sua mancanza, né l’aveva pensata. Parole dure che, inevitabilmente, hanno deluso tantissimo la corteggiatrice campana. Ieri, però, c’è stato un nuovo colpo di scena.

Come riporta la sempre informata pagina Instagram Uomini e Donne Classico e Over, nel corso della registrazione che si è tenuta ieri si è saputo che Matteo è andato a casa di Federica per chiederle scusa. E, a questo punto, la ragazza è tornata in studio ed è stata mandata in onda una loro esterna.

Sarà la volta buona per un chiarimento definitivo tra i due? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo. Secondo voi potrà nascere qualcosa di importante tra i due protagonisti del trono Classico?