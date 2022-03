Pechino Express, Cristian Dondi: età, cosa fa nella vita e come è diventato famoso

Pechino Express 2022, chi è Cristian Dondi: cosa sappiamo del nuovo concorrente dell’adventure game più famoso di sempre? Scopriamolo!

Costantino Della Gherardesca ci attende questa sera con la nuovissima ed attesissima stagione di Pechino Express che sta per fare di fatti fra pochissime ore il suo gran ritorno sui nostri schermi, e noi non vediamo l’ora!

I concorrenti in gara sono pronti a partire per questa nuovissima avventura, chissà dove li porterà.. L’ambita meta asiatica sarà un vero e proprio viaggio di scoperta di culture e mondi nuovi ed ovviamente diversi. All’interno del programma come ben sappiamo i nostri concorrenti partecipano al gioco in coppia. Oggi parliamo di lui, Cristian Dondi che sarà di fatti uno dei personaggi e concorrenti in gara della nuova stagione del programma. Sapete con chi farà coppia? Insieme a Bugo, i due costituiranno la coppia de ‘Gli Indipendenti’. Ma conosciamo meglio Cristian Dondi!

Pechino Express, chi è Cristian Dondi e come è diventato famoso

La sua biografia Instagram descrive al meglio il viaggio che Cristian Dondi sta per intraprendere: “.. Camminare e perdermi per strade che non conosco“, ed a Pechino Express il viaggio di scoperta condurrà infatti il concorrente verso mete ancora sconosciute. Ma chi è Cristian Dondi?

Sul nuovo concorrente di Pechino Express non ricorrono in realtà molte informazioni riguardo la sua vita privata, pare infatti che Cristian Dondi sia piuttosto riservato al riguardo. La sua data di nascita sarebbe da attestare nel 1976, la sua età oggi è di 46 anni. All’interno di qualche scatto che possiamo ritrovare sui social, in particolare nel profilo del suo compagno di viaggio Bugo, nella didascalia di uno scatto questo fa sapere che entrambi sono nativi di Cirano. Possiamo quindi dedurre presumibilmente che Cristian Dondi sia nato a Cirano nel 1976.

E’ proprio insieme a Bugo che Cristian Dondi è diventato famoso. I due non sono legati solo sul piano professionale. Si son conosciuti giovanissimi e sono diventati migliori amici, tanto da condividere insieme questa nuovissima esperienza.

Dal ’94 al ’96 infatti, i due insieme al batterista Guido Pellò, diedero vita ad una band musicale, Quaxo. Il gruppo tuttavia nel ’99 si è sciolto. Da quel momento, Cristian Dondi ha cominciato a spostare il suo interesse verso il settore audiovisivo. Diventa così un filmmaker freelance con la passione per il montaggio di filmati come documentari, cortometraggi e promo pubblicitarie. Dal suo profilo Instagram possiamo poi dedurre che altre due sue passioni sono, oltre viaggi verso mete sconosciute, anche gli strumenti musicali ed i film in bianco e nero. Sicuramente in questo viaggio potremo conoscerlo meglio, non perdiamoci quindi l’appuntamento questa sera con la primissima puntata di Pechino Express!