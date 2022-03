Sapete che cosa faceva Caterina Balivo prima dell’incredibile successo da conduttrice? Forse non tutti conoscono questo retroscena.

La puntata di questa sera de Il cantante è mascherato, vi assicuriamo, sarà davvero imperdibile! Condotto sempre da Milly Carlucci, il programma di Rai Uno continua a regalare dei veri e propri colpi di scena impressionanti. Avete già qualche idea su chi si nasconde dietro le maschere?

Confermata per il secondo anno consecutivo, Caterina Balivo è tra la giuria de Il cantante mascherato. E, settimana dopo settimana, non solo intrattiene ed incanta il suo pubblico per l’incredibile bellezza sfoggiata, ma anche per i suoi giudizi ed opinioni. Il successo della Balivo è davvero spietato e ce lo conferma il fatto che tantissimi rivogliono il suo ritorno in tv, ma vi siete mai chiesti cosa faceva prima del successo da conduttrice? Il suo debutto in queste vesti, come sappiamo, è arrivato esattamente nel 2003 col programma Bollicine e da quel momento non si è mai più fermata, ma cosa faceva prima di tutto questo? Forse non tutti lo sanno, ma i suoi esordi in tv sono completamente differenti. Scopriamo qualche cosa in più.

Cosa faceva Caterina Balivo prima del successo da conduttrice? Forse non tutti lo sanno

Il cammino di Caterina Balivo come conduttrice, come dicevamo precedentemente, è iniziato esattamente nel 2003. È proprio in quest’anno che la splendida napoletana si è messa al timone di un programma tutto suo ed ha conquistato tutti con la sua bravura. Da quel momento, sono trascorsi quasi 20 anni, ma la Balivo oltre ad essere ancora amatissima, continua ad essere una conduttrice di successo.

Cosa sappiamo, però, del suo ‘passato’ lavorativo? Appurato che il 2003 ha sancito il suo successo, siete curiosi di sapere cosa faceva prima di questo momento? Forse non tutti lo sanno, ma gli esordi di Caterina Balivo sul piccolo schermo sono avvenuti proprio come modella. Dapprima a Miss Italia nel 1999 ed, in seguito, come valletta di Fabrizio Frizzi a Scommettiamo che..?, è proprio così che la napoletana si fa conoscere dal pubblico italiano. Da lì, poi, tutto il resto è storia.

