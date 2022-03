Perché Ronn Moss lasciò Beautiful? “Ho perso la memoria dopo un grave incidente”; la confessione del famoso attore.

Anche se è lontano dal set della soap da ben dieci anni, Ronn Moss è e sarà sempre una delle colonne portanti di Beautiful. L’attore ha dato il volto a Ridge Forrester dalla prima puntata della soap, per ben 25 anni, prima di essere sostituito da Thorsten Kaye, che ancora oggi veste i panni dello stilista. Ma per quale motivo Ronn Moss ha lasciato Beautiful?

A parlare di quella drastica decisione è stato proprio Ronn Moss durante una puntata di Domenica In, dove fu ospite nel 2019. C’è un retroscena che non tutti conoscono e che riguarda un grave incidente di cui l’attore fu vittima. Scopriamo le sue parole.

Beautiful, perché Ronn Moss ha lasciato la soap? Tutta la verità dell’attore

Per molti appassionati di Beautiful, Ridge Forrester resterà sempre lui, Ronn Moss. L’attore ha vestito i panni dello stilista sin dal primo episodio della soap: è stato proprio Ridge il primo attore a comparire nella prima scena di Beautiful, dietro le quinte di una sfilata del papà Eric Forrester. Ma in molti si chiederanno per quale motivo l’attore scelse di terminare la sua esperienza nei panni di Ridge.

A Domenica In, qualche anno fa, Ronn Moss ha raccontato i dettagli di un periodo decisamente buio per lui. “È stato un periodo che mi ha cambiato la vita, quell’incidente mi ha fatto fare una svolta. Io e mia moglie eravamo intrappolati in auto, non riuscivamo nemmeno a muoverci. La macchina era completamente distrutta. Avevo la spalla fratturata in tre posti diversi. È stato brutto, poi ho scoperto che la mia memoria era sparita”. Con queste parole, l’attore ha raccontato i dettagli dell’incidente che ha segnato la sua vita. E che lo ha spinto ad abbandonare anche il suo ruolo in Beautiful: “Istintivamente sapevo che non avrei potuto memorizzare tutti i dialoghi di Beautiful. Ho dovuto prendere una decisione. Era arrivato il momento di lasciare stare”

Dietro l’allontanamento dalle scene di Ronn Moss, quindi, c’è un drammatico episodio, di cui non tutti erano a conoscenza.