“Si sono baciati ma non vuole dirlo”: arriva una confessione shock al GF Vip; la concorrente rivela tutto in confessionale.

Una semifinale incandescente, quella del GF Vip andata in onda ieri, giovedì 10 marzo 2022. Una puntata in cui è successo di tutto, tra discussioni, eliminazioni flash e la proclamazione del quarto finalista, Barù. L’ultimo finalista sarà il vincitore del televoto tra Jessica Selassié e Giucas Casella, ma, in attesa di scoprire tutto, vi raccontiamo cosa è successo subito dopo la puntata!

Il post puntata, infatti, è stato accesissimo proprio come la puntata: in confessionale, i concorrenti si sono lasciati andare a lunghi sfoghi. In particolare una concorrente, che ha confessato qualcosa di davvero inaspettato. Scopriamo tutti i dettagli!

GF Vip, arriva una confessione inaspettata: “Si sono baciati ma non vuole dirlo”

Tra i rapporti più complicati di questa edizione del GF Vip c’è senza dubbio quello tra Jessica Selassié e Barù. Tutto è iniziato con un’amicizia, ma, giorno dopo giorno, i due si sono avvicinati sempre più. Se la principessa però è stata chiare nell’ammettere il suo interesse, lo stesso non si può dire per Barù: il nipote di Costantino della Gherardesca ha alternato giorni di dolcezza e carinerie a momenti di assoluta freddezza verso Jessica. A complicare il loro rapporto alcuni confessionali mostrati ieri in puntata, nei quali Barù attacca Jessica, ma anche Lulù, sul loro ostentare di essere principesse.

Jessica è apparsa da subito molto delusa per le parole di Barù, ma anche Lulù non l’ha presa affatto bene. E, dopo la puntata, ha deciso di sfogarsi in maniere piuttosto decisa. Rivelando anche qualcosa di ‘troppo’ sul rapporto tra Jessica e Barù: “Ha detto un sacco di cose a mia sorella sotto la capanna senza microfoni, vieni fuori, dì la verità, fai vedere chi sei veramente non che ti nascondi sotto le coperte”. E, a questo punto, arriva un’importante confessione: “E sapete cosa è successo sotto la capanna? Loro si sono pure baciati, lui non vuole neanche dirlo e ha fatto giurare a mia sorella, poverina, di non dire niente a nessuno. È una persona falsa”

Ebbene sì, secondo quanto raccontato da Lulù, tra Jessica e Barù c’è stato un bacio sotto la capanna, ma i diretti interessati hanno preferito tenere nascosto tutto, per volontà di lui. Riuscirà la ‘coppia-non coppia’ del GF Vip a chiarirsi prima della finale di lunedì?