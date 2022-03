GF Vip, cos’è successo tra Barù e Jessica nella capanna? I due concorrenti hanno svelato tutto in diretta.

Da alcune settimane non si parla d’altro, i Jeru, questo è il nome o meglio dire l’hashtag con cui i fan chiamano la coppia-non coppia Jessica e Barù. Da quando il nipote di Costantino Della Gherardesca è entrato a fine dicembre, proprio i fan hanno notato che aveva degli sguardi diversi per Jessica.

La concorrente soltanto dopo qualche settimana ha iniziato a mostrarsi interessata, ha iniziato anche lei a capire e ha cercato di ‘scoprirlo’, scoprire la personalità del concorrente. Tutto è partito così ma nel corso delle settimane mentre l’uomo ha più volte ribadito di non voler rapporti con lei se non d’amicizia, tradendosi però con i gesti e con gli sguardi, Jessica non ha mai negato l’interesse. Forse proprio per questo molte volte le hanno dato della ‘visionaria’: sarà davvero così? Sta di fatto che negli ultimi giorni i due sono apparsi molto vicini. C’è stata la costruzione di una capanna in casa con tanto di coperte dove proprio la principessa e Barù si sono messi sotto. In molti hanno poi iniziato a chiedersi cosa fosse successo senza ottenere risultati. In diretta entrambi hanno svelato il tutto.

GF Vip, Jessica e Barù hanno rivelato cos’è accaduto nella capanna

I fan sognano in grande, quello tra Jessica e Barù sembra essere amore. Da una parte c’è la principessa che non ha negato l’interesse ma non si è mai detta innamorata, dall’altra c’è Barù che nonostante gli sguardi e i gesti, ha più volte ribadito che Jessica è solo “un’amica”.

Negli ultimi giorni c’è stato una sorta di capanna gate. I due concorrenti sono stati insieme sotto a questa ormai famosissima capanna fatta di coperte. Ma esattamente cos’è accaduto lì sotto? In diretta sotto incalzare delle domande di Alfonso Signorini hanno rivelato i fatti.

“Non è successo niente di estremamente hot. Abbiamo parlato tanto, al massimo ci siamo abbracciati”, ha detto Jessica e alla domanda di Alfonso se ci fosse stato un bacio, lei ha negato. Anche Barù ha confermato le parole della principessa: “Ha detto la verità la signorina Jessica, sai a volte un po’ di calore umano fa bene a tutto”. Il conduttore ha poi ripreso parola: “Sai sotto la capanna non c’erano le telecamere, se comunque non avete avuto modo di tentare nessun altro approccio più intimo, vuol dire che non ne avevate bisogno”, e il concorrente ha risposto: “No, non c’erano, però l’avrei vista diversa il giorno dopo e volevo lasciare le cose come stanno”.

Questo è quanto raccontato da Jessica e Barù anche se i fan non sono del tutto convinti delle parole dei due.