Mike e Natalie hanno preso parte alla settima stagione di 90 giorni per innamorarsi, ma in molti si chiedono che cosa sia successo dopo: sono ancora sposati?

Continua ad intrattenere e ad appassionare milioni di telespettatori, 90 giorni per innamorarsi. Reality americano che ha come protagonisti coppie che non si sono mai visti prima d’ora, il programma riscuote un successo impressionante anche in Italia.

Nel corso di tutte queste edizioni di 90 giorni per innamorarsi, sono davvero tantissime le coppie che vi hanno preso parte, ma che hanno conquistato il cuore di tutti i suoi telespettatori. Tra le tante, ci sono anche loro: Mike e Natalie! Protagonisti indiscussi della settima ed ottava stagione del docu-reality, la coppia continua ad essere famosissima. A distanza di anni dalla loro partecipazione al programma, infatti, sono davvero tantissime le persone che si chiedono che fine abbiano fatto oggi. E se ancora adesso, dopo tempo dalle loro nozze, sono ancora sposati o no. Siete curiosi di saperlo anche voi? Ci pensiamo immediatamente.

Dopo 90 giorni per innamorarsi cos’è successo a Natalie e Mike?

La storia di Natalie e Mike, raccontata nel corso della settima stagione di 90 giorni per innamorarsi, è stata tra quelle che ha conquistato tutti. Lui statunitense e lei, invece, ucraina, si sono conosciuti grazie ad un amico di Mike. E, a causa dei tantissimi chilometri che li divideva, hanno iniziato a vivere una storia a distanza. Tutto è iniziato a cambiare, però, quando Mike ha deciso di partire per Kiev ed incontrare la sua bella. Da quel momento, i due hanno iniziato a vivere una splendida storia d’amore, culminata nella proposta di matrimonio di lui a Parigi, davanti la Torre Eiffel.

La relazione tra Mike e Natalie ha vissuto parecchio alti e bassi, eppure sembrava proprio che il loro amore vincesse su ogni cosa. A distanza di alcuni anni dal loro matrimonio, i due sono ancora sposati? Purtroppo, dobbiamo darvi una brutta notizia in merito: Mike e Natalie si sono detti ‘addio’ per sempre. Sebbene sembrava che fosse inseparabili, dopo diverse incomprensioni hanno deciso di salutarsi per sempre. Non tutti, quindi, hanno avuto il coraggio di Ed e Liz di proseguire, ma – così come Brittany e Yazan – anche loro hanno scelto di lasciar perdere la loro storia d’amore.

Da come mostrato dal suo canale Instagram, sembrerebbe che Natalia ad oggi sia ancora single. E alla ricerca dell’amore.