Avete mai visto Chiara Ferragni senza trucco? Ecco la sua bellezza al naturale

Nonostante sia un ‘guru’ della moda e dello stile, Chiara Ferragni non ha problemi a mostrarsi anche al naturale: ecco com’è senza trucco.

Appare sempre al massimo della forma e tutto il mondo la ammira per le scelte di stile che riguardano il suo look, la sua casa e tutto ciò che fa tendenza. Eppure, la bella Chiara Ferragni ama conservare comunque la spontaneità. Perciò, non è impossibile trovare sul suo profilo social anche scatti in cui si mostra completamente al naturale.

L’influencer italiana più famosa al mondo è in grado di stupire nelle occasioni più mondane come durante la Fashion Week dello scorso febbraio, quando per la serata inaugurale ha scelto dei pantaloni davvero particolari che potrebbero diventare una nuova tendenza.

Oppure quando ha indossato stivaloni di jeans con maxi punta, trench over size e optato per i capelli ‘effetto bagnato’.

Sempre nella settimana della moda di Parigi, ha lasciato tutti a bocca aperta durante la sfilata di Dior. All’evento indossava un soprabito celeste con crop top e hot pants, mentre per la cena ha scelto una tuta maculata con degli ‘spacchi’ sul torace firmata Roberto Cavalli.

Insomma, è difficile immaginare la regina del glamour in versione ‘natural’: i più attenti però, avranno fatto caso a qualche foto in cui la Ferragni non ha un filo di trucco. Un’immagine che lascia davvero esterrefatti perché dimostra quanto sia ugualmente bella anche così.

Chiara Ferragni al naturale: bellissima anche così

Il successo dell’imprenditrice digitale cremonese è dovuto anche al fatto di non aver paura di apparire in situazioni o contesti più familiari. I video dove lei e suo marito Fedez giocano e si divertono con i loro adorabili bambini, ad esempio, ne sono la prova.

Questa spontaneità Chiara la conserva anche per quanto riguarda il suo look. Di solito, a occuparsi del suo make-up è Manuele Mameli, capace di valorizzare al massimo la sua bellezza con una scelta sapiente dei colori e dei prodotti.

Può capitare però che la fashion influencer da quasi 27 milioni di follower si faccia vedere senza ombretto né eye-liner, ecc. Proprio come la vediamo qui:

Come molte altre star del web, anche la mamma di Leone e Vittoria posta ogni tanto scatti che la mostrano così com’è. Non si può certo dire che non sia magnifica lo stesso!