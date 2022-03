GF Vip, perché Katia Ricciarelli non era in studio nelle ultime puntate? Cos’è successo

Tutti hanno notato che nelle ultime puntate del GF Vip, Katia Ricciarelli non era presente in studio: TvBlog ha rivelato perché.

Il suo percorso al GF Vip 6 è stato uno dei più commentati, criticati e discussi dell’intera edizione e la sua assenza in studio, dopo essere stata eliminata, ha scatenato le ipotesi più disparate. Tutti si sono chiesti: “Che fine ha fatto Katia Ricciarelli?”.

Tra l’altro, a differenza di tutti gli altri ex coinquilini usciti dalla casa di Cinecittà, è stata l’unica a non andare a Verissimo, il che ha fatto incuriosito ancora di più i telespettatori che volevano conoscere il bilancio della sua esperienza.

E’ stato TvBlog a rispondere al gettonatissimo quesito: dietro l’assenza della Ricciarelli non ci sarebbe nessuna motivazione recondita se non il fatto che la cantante sia risultata, purtroppo, positiva al Coronavirus.

Katia Ricciarelli non era al GF Vip perché positiva al Covid: ecco come l’ha scoperto

Nei mesi in cui è stata reclusa nella famosa casa di Cinecittà, la Ricciarelli non si è risparmiata. Memorabili le sue litigate con Miriana Trevisan che spesso hanno caratterizzato le prime serate del programma. Oppure le sue sfuriate con Lulù Selassié con la quale il rapporto è stato quasi sempre burrascoso.

“Katia Ricciarelli ha contratto il Covid 19 dopo essere uscita dalla casa più spiata d’Italia. Un paio di settimane fa era stata chiamata, come capita normalmente, come ospite del varietà del pomeriggio del fine settimana di Canale 5 Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Prima della registrazione della puntata si è dovuta sottoporre, come da prassi, al tampone che ha purtroppo certificato la sua positività al Covid 19″, riporta Blogtivvu.

Un’assenza che non poteva passare inosservata data l’importanza dell’artista che, anche nel corso della sua avventura al GF Vip, ha saputo imprimere la sua personalità. Come tutti sanno, stasera 14 marzo ci sarà la tanto attesa finalissima che decreterà il vincitore e, chiaramente, tutti si aspettano di ritrovare la cantante in studio.

Cosa accadrà? A tal proposito, TvBlog ha rivelato che l’artista farà il possibile per non mancare questa sera: se si sarà negativizzata sarà presente in studio. Se invece dovesse essere ancora positiva, sarà in collegamento dalla sua casa.

Noi facciamo il nostro in bocca al lupo a Katia e ci auguriamo di rivederla in trasmissione stasera.