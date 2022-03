Belen Rodriguez, avete mai visto sua madre da giovane? Incredibile somiglianza, resterete senza parole.

È una delle showgirl più amate del nostro Paese. Belen Rodriguez non ha bisogno di presentazioni, ma forse non tutti conoscono la sua mamma. Veronica Cozzani ha 59 anni ed è la mamma dei Rodriguez: sul suo canale Instagram condivide tantissimi scatti dei suoi figli Belen, Cecilia e Jeremias e dei suoi amati nipoti Santiago e Luna Marì. E proprio su Instagram, Veronica condivide spesso anche foto ricordo del suo passato, dove si mostra da giovane.

Proprio poche settimane fa, la madre di Belen ha postato uno scatto risalente a 43 anni fa. Una bellezza incantevole e ad attirare l’attenzione di tutti è stata proprio la somiglianza con la figlia maggiore Belen. Siete curiosi di vedere com’era Veronica da giovane? Resterete senza parole!

Belen Rodriguez, la scatto della madre da giovane vi lascerà di stucco: sono identiche

La famiglia Rodriguez è sempre più amata nel nostro Paese: ben presto Jeremias e il papà Gustavo saranno concorrenti de L’Isola dei Famosi, in coppia. Ma anche la mamma Veronica Cozzani è famosissima: su Instagram, la mamma di Belen, Cecilia e Jeremias ha quasi 200 mila followers! Con i quali condivide tantissimi scatti di famiglia e foto ricordo. Ebbene, se non avete mai visto Veronica da giovane, resterete di stucco: la somiglianza con Belen è impressionante. Uno scatto del passato condiviso qualche settimana fa ha ottenuto il pieno di likes e commenti. E, proprio tra i commenti, in tantissimi hanno sottolineato come Veronica da giovane fosse identica alla figlia Belen. Siete curiosi di vederla? Giudicate con i vostri occhi:

Eh si, la somiglianza con Belen è davvero incredibile! E voi, cosa aspettate a seguire Veronica su Instagram? Il suo canale è ricco di contenuti super interessanti e scatti inediti dei Rodriguez, non ve ne pentirete!

L’Isola dei famosi al via il 21 marzo: Jeremias e il papà Gustavo concorrenti

Quest’anno, a L’Isola dei famosi, ci saranno concorrenti singoli e coppie. E, tra le coppie, ci saranno anche Jeremia e Gustavo Rodriguez, fratello e papà di Belen. Ci saranno, quindi, due categorie distinte, ma senza dubbio i loro destini si intrecceranno nel corso del reality. Tra le altre coppie in gara anche Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo e Lory del Santo e il fidanzato Lorenzo Cuculo.