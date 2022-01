L’Isola dei Famosi, arriva la decisione definitiva: chi sarà l’inviato della nuova edizione

Va delineandosi sempre di più quella che sarà la nuova edizione de L’Isola dei Famosi: TvBlog rivela il nome ufficiale dell’inviato.

Come già avvenuto l’anno scorso, dopo la finale del GF Vip a riempire il palinsesto di Canale 5 sarà L’Isola dei Famosi con una nuova edizione. Al timone, come annunciato già da diverso tempo ci sarà per la seconda volta Ilary Blasi, promossa a pieni voti l’anno scorso.

Tante le anticipazioni e le indiscrezioni trapelate in quest’ultimo periodo: ad esempio, è emerso, secondo TvBlog, che gli opinionisti di quest’anno sarebbero quasi sicuramente Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Per quanto riguarda il cast, ci sarà un importante novità: i concorrenti saranno divisi in due squadre, i single e le coppie. Del primo gruppo faranno parte Ilona Staller e Floriana Secondi, Alex Nuccetelli (ex marito di Antonella Mosetti), e l’attore Nicolas Vaporidis. Per il secondo gruppo invece abbiamo Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo, Carmen di Pietro e suo figlio. Pare poi che la produzione voglia inserire anche Matilde Brandi, grande protagonista della scorsa edizione del GF Vip.

Fino a poco fa, il nome dell’inviato più papabile era stato Alvise Rigo, giocatore di rugby reduce dall’ultima stagione di Ballando con le stelle. Secondo quanto rivela TvBlog, però, ci sarebbe stato un cambiamento proprio in queste ore.

Isola dei Famosi, clamoroso! L’inviato della nuova edizione sarà proprio lui

Nonostante l’enorme successo ottenuto nel programma di Milly Carlucci, pare che il campione non sia stato confermato. Al suo posto, udite udite, tornerà una vecchia conoscenza del reality.

Stiamo parlando di Alvin, che ha già svolto questo ruolo nell’edizione 2015/2016 e nel 2019, ricordate? Un conduttore sicuramente di grande esperienza, dimostratosi perfettamente all’altezza del compito in passato.

Voi cosa ne pensate? Avreste preferito vedere Rigo cimentarsi in questa avventura televisiva? Ad ogni modo, non resta che augurare ad Alvin il nostro più affettuoso in bocca al lupo!