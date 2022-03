Steven Assanti è stato uno dei pazienti del dottor Nowzaradan a Vite al limite, ma che fine ha fatto oggi? Scatto recentissimo, clamoroso.

In molti si ricorderanno di lui e in tantissimi si chiedono che fine abbia fatto dopo Vite al Limite. Stiamo parlando proprio di lui: Steven Assanti! Protagonista della quinta stagione del programma, il trentatreenne del Rhode Island ha tenuto tutti incollati allo schermo per via della sua storia.

Entrato a far parte della clinica di Houston insieme a suo fratello Justin – di cui attualmente si hanno pochissime notizie – Steven Assanti pesava più di 330 kg. A rendere ‘particolare’ ed interessante il suo percorso a Vite al Limite, però, non è stato soltanto il suo ingente peso, ma anche il suo carattere. Rude e prepotente nei confronti della sua famiglia e dello staff medico, Steven aveva dei serissimi problemi psicologici ed una forte dipendenza dai farmaci tanto da spingere il dottor Nowzaradan a bloccare il suo iter di dimagrimento. Una decisione sicuramente clamorosa, come quella che è stata presa nei confronti di Megan Davis, ma che ha spinto il giovane a rimboccarsi le maniche per ritornare in forma. Che fine ha fatto oggi, però, Steven?

Steven Assanti di Vite al Limite, che fine ha fatto oggi?

Qualche tempo il suo intervento di chirurgia bariatrica, Steven Assanti è ritornato presso la clinica di Houston ed ha segnato il suo primo e grande traguardo: fino a quel momento, infatti, aveva perso ben 53 kg. Che cosa sappiamo su di lui oggi? Che fine ha fatto il giovane trentatreenne di Rhode Island?

Dopo aver preso parte a Vite al Limite, la vita di Steven è decisamente cambiata. Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che si sia sposato. E che abbia iniziato ad essere il protagonista di un futuro completamente differente. Non sappiamo se, ad oggi, sia ancora dolcemente accompagnato – l’ultimo scatto di coppia risale esattamente al 2019 – ma quello che non possiamo fare a meno di dirvi è di come, a distanza di anni, appaia completamente diverso dall’Assanti del 2017. Su Instagram, infatti, abbiamo rintracciato uno scatto del 2 Febbraio scorso. E siamo rimasti a bocca aperta nel constatare il suo dimagrimento. Colpo di scena clamoroso, proprio come quello che ci è stato regalato da Lashanta!

Non sappiamo quanti chili abbia perso ancora dopo Vite al Limite, ma la foto in alto ci fa chiaramente comprendere che Steven non ha perso le buone e sane abitudini.