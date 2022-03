Soleil Sorge: “Usata da Alex?”, l’ex gieffina e la confessione su Belli

Uscita dalla Casa del GF VIP Soleil Sorge torna a parlare di Alex Belli: “Usata da Alex?”, la confessione dell’ex gieffina!

Soleil Sorge come abbiamo potuto vedere ha inaspettatamente lasciato la casa del Grande Fratello Vip ad una settimana esatta dall’attesissima finale. Nonostante l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne abbia lasciato la casa prima dell’ultima puntata, per molti si può dire che questo Grande Fratello Vip lo abbia proprio vinto lei!

C’è da dirlo, Soleil Sorge all’interno della casa del GF VIP è stata sicuramente un personaggio che nel bene e nel male ha fatto molto parlare di sé. Senza peli sulla lingua ha sempre detto (o quasi) tutto ciò che le passava per la testa. Nonostante si mostrasse molto forte, anche Soleil come abbiamo potuto vedere nel corso di questi 6 mesi di partecipazione al reality, ha avuto dei momenti di debolezza durante i quali ha fatto cadere quella dura corazza. Anche Soleil ha ceduto per un momento alle forti emozioni dalle quali per qualche istante si è sentita sopraffatta.

Diciamo anche che ciò che maggiormente ha portato l’ex concorrente a stare sotto le luci dei riflettori, era stato il rapporto che la stessa aveva instaurato con Alex Belli. Appena entrati nella casa i due hanno subito mostrato di avere molta complicità. L’amicizia che si era instaurata era diventata molto forte, al punto da sfociare per il Belli in qualcosa di più. Improvvisamente Soleil Sorge si ritrova in una sorta di ‘triangolo amoroso’ all’interno del quale ha comunque sempre ammesso di non voler mai voluto qualcosa di più in quanto il rapporto con Alex Belli era considerato per lei una semplice amicizia. Ospite a Verissimo, nell’ultima puntata andata in onda c’era proprio Soleil. Non si è potuto fare a meno di parlare dell’argomento ‘Belli’, ecco cosa ha detto Soleil Sorge al riguardo.

Soleil Sorge usata da Alex? L’ex concorrente risponde così

Sotto l’occhio vigile delle telecamere del Grande Fratello Vip abbiamo visto molta affinità e complicità fra Soleil Sorge ed Alex Belli. E’ anche vero che l’ex concorrente ha sempre dichiarato di non avere alcun interesse ‘romantico’ nei riguardi dell’attore. In alcune situazioni abbiamo sentito Soleil dire di amare Alex. E come anche lei ha ammesso è vero, ma solamente come persona nel rispetto dell’amicizia che era venuta a crearsi.

Ospite nello studio di Verissimo, a Silvia Toffanin l’ex concorrente ha dichiarato di non essere mai stata innamorata di Alex Belli, né di aver mai pensato a lui come ad una persona da avere al suo fianco lontano dalle telecamere. La giovane ex corteggiatrice è sentimentalmente legata ad un’altra persona, e nel pieno rispetto della sua privacy cerca il più possibile di tutelare la sua relazione.

Chiarito che Soleil non aveva alcuna intenzione di avvicinare Alex Belli, Silvia Toffanin chiede a Soleil se si fosse mai sentita usata da Alex. “Usata da Alex?”, a questa domanda Soleil un po’ ci riflette, ma poi confessa: “Mi auguro che le sue intenzioni non siano mai state queste. Con i suoi comportamenti credo che abbia più che altro cercato di salvare sé stesso“