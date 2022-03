Jessica vince il GF Vip 6: la reazione della sorella Lulù non passa inosservata; cosa è successo subito dopo la proclamazione.

È Jessica Selassié la vincitrice del GF Vip 6! La più grande delle principesse di Etiopia è salita sul gradino più alto del podio, battendo Davide Silvestri nella sfida al televoto finale. Una gioia immensa per la 27 enne, che non si aspettava affatto di essere proprio lei la più amata del pubblico. L’annuncio del vincitore, come sempre, è avvenuto in studio, dove ad accoglierla c’erano amici, parenti e tutti gli ex concorrenti di questa edizione.

Jessica e Davide erano di spalle al maxischermo quando è apparsa l’immagine gigante del vincitore di questa edizione. Sapete qual è stata la reazione di Lulù, quinta classificata di questa edizione? Ve lo mostriamo subito!

GF Vip, Jessica Selassié vince la sesta edizione: la reazione della sorella Lulù dopo l’annuncio

Due sorelle in finale al GF Vip, per la prima volta in assoluto. Una di loro ha vinto, l’atra si è classificata quinta, quel che è certo è che le sorelle Selassié sono state le protagoniste assolute di questo reality. Con le loro fragilità, ma anche i loro difetti, che hanno riconosciuto e si sono impegnate a smussare. Nonostante le discussioni e gli alti e bassi, l’amore che lega Jessica e Lulù è indissolubile. Si era parlato di ‘invidia’ tra sorelle o della possibilità che Lulù non sarebbe stata felice per l’ipotetica vittoria di Jessica. Ebbene, alla notizia della vittoria, è stata proprio Lulù la prima in assoluto a fiondarsi tra le braccia della sorella maggiore!

Nel video, diventato virale sui social, si vede Lulù urlare e festeggiare come noi mai, correndo subito ad abbracciare la sorella. Una scena meravigliosa, che mette a tacere tutte le voci:

Emozioni infinite per Jessica, che non ha trattenuto la commozione quando ha scoperto che, dopo ben sei mesi, è stata proprio lei quella che ha conquistato il cuore del pubblico. Non ci resta che attendere le prime dichiarazioni sui social e, come sempre, la lunga intervista a Verissimo, dove la vincitrice si racconterà a cuore aperto. Noi non vediamo l’ora, e voi?