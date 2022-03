“Pagliaccio”, scoppia una lite shock nello studio di Uomini e Donne: volano parole durissime tra i due protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi.

Quello con Uomini e Donne è ormai un appuntamento fisso per i telespettatori di Canale 5, che seguono con passione le vicende amorose del trono più famoso della tv. Tra una conoscenza e l’altra, però, non mancano le discussioni. A volte davvero molto accese, come è accaduto proprio nella puntata trasmessa oggi, 16 marzo 2022.

Due protagonisti assoluti del trono Over si sono scontrati in maniera davvero forte, senza risparmiare parole dure. Cosa è successo e come è nata la lite? C’entra un’amatissima dama del parterre femminile, scopriamo i dettagli.

Uomini e Donne, scoppia una lite furibonda in studio tra i due protagonisti del Trono Over

Una puntata movimentata, quella di Uomini e Donne andata in onda oggi, mercoledì 16 marzo 2022. Anche oggi, per quanto riguarda il trono Over, si è parlato della frequentazione tra Ida Platano ed Alessandro Vicinanza. Una frequentazione che procede, ma con alti e bassi: le differenze nello stile di vita e i dubbi di Ida sul futuro col salernitano rendono difficile una serena conoscenza. A creare ancora più attrito tra i due ci ha pensato Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano è molto amico della Platano e, come ha già dimostrato, non crede nei sentimenti di Alessandro. Anche nella puntata di oggi, Armando è intervenuto, rivolgendo ad Alessandro accuse ben precise: “Io penso che lui stia utilizzando il tuo personaggio, tutto qua. Tu non vai a Brescia perché ti interessa un’altra tipologia di vita, sei un finto buono!”.

“Qual è il problema tuo? Ma perché devo parlare con questo continuamente? Statti al posto tuo pagliaccio”, replica Alessandro, visibilmente infastidito dalle continue intromissioni di Armando. Dalla parte di Alessandro si schiera apertamente Tina Cipollari, che accusa Ida di mancare di rispetto al cavaliere permettendo ad un suo amico, ovvero Armando, di insinuare quelle cose su di lui.

La discussione tra Alessandro e Armando va avanti per un bel po’, ma anche tra con Ida le cose non si sono messe a posto: dietro le quinte, la ‘coppia’ ha continuato a battibeccare, accusandosi reciprocamente. Tornerà il sereno o è sempre più vicina la fine della loro conoscenza?