Spiacevole imprevisto per l’ex concorrente del Grande Fratello: “Furto del cellulare”, cos’è successo.

Non è stata una giornata facile, questa, per uno dei più amati ex concorrenti del Grande Fratello. Che, attraverso il suo seguitissimo canale Instagram, ha condiviso con i followers quanto gli è successo. Dopo diverse ore trascorse in ospedale per dei controlli, la giornata si è conclusa con uno spiacevole imprevisto.

“A chiudere la giornata, dai Carabinieri per il furto del cellulare“. Proprio così, l’ex gieffino ha postato uno scatto proprio mentre si trovava dai Carabinieri, per denunciare il furto di cui è rimasto vittimo. Scopriamo i dettagli.

Imprevisto per l’ex concorrente del Grande Fratello: “Dai carabinieri per il furto del cellulare”

“Not my day today”. È così che Ascanio Pacelli ironizza sulle difficoltà che ha dovuto affrontare nella giornata di oggi. Attraverso il suo canale Instagram, l’ex concorrente del Grande Fratello ha aggiornato i followers sulla sua mattinata: Ascanio si è sottoposto ad alcune visite mediche che gli hanno rubato diverse ore. Ma non è tutto: per concludere “in bellezza” la giornata, è arrivato il furto del suo telefonino.

Nella storia condivisa su Instagram, l’ex gieffino si trova dai Carabinieri, ma non vengono resi noti i dettagli del furto:

Insomma, non è stata la migliore delle giornate per Ascanio Pacelli, al quale auguriamo che tutto si risolva e vada per il meglio. Il pubblico ha imparato a conoscere e ad amare Ascanio nel 2004, durante la quarta edizione del Grande Fratello. È proprio nella casa più spiata della tv che ha conosciuto il grande amore della sua vita Katia Pedrotti, che oggi è sua moglie e madre dei suoi due figli.

La storia d’amore tra Ascanio e Katia

Come abbiamo detto, Ascanio e Katia sono stati due concorrenti del GF 4. Si tratta di una delle edizione più amate di sempre nella storia del reality, la prima in cui ha partecipato Patrick Ray Pugliese. Nella casa, la storia tra Katia e Ascanio ha avuto alti e bassi e in molti erano scettici riguardo al loro amore. Ebbene, a distanza di 20 anni la coppia è più unita che mai.

I due si sono sposati a Bracciano il 30 aprile del 2005 e sono genitori di due figli, Matilda, nata nel 2007 e Tacredi, nato nel 2013. Una famiglia meravigliosa!