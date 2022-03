Si sposerà e diventerà mamma tra qualche mese: la famosa conduttrice ha rivelato tutto

La famosa conduttrice diventerà mamma per la prima volta e sta per sposarsi: tutto avverrà tra pochi mesi, lo ha rivelato al settimanale Chi.

La splendida notizia arriva solo ora, ma lei è in dolce attesa già da cinque mesi: la famosa conduttrice ha annunciato in un’intervista a Chi di aspettare la sua prima figlia. Ma non è l’unica sorpresa per i fan: ha anche fissato la data del suo matrimonio!

Stiamo parlando della bella Giorgia Venturini, ex volto di Tiki Taka e dall’anno scorso al timone di X Style. Finora si era tenuta stretta il dolcissimo ‘segreto’, ma il pancione cresce e non ha più potuto rimandare il momento di dare ai fan la splendida notizia.

Come molte donne dello spettacolo, anche lei potrà finalmente godersi la tanto desiderata maternità: un’esperienza che vivrà per la prima volta e che la sta rendendo molto felice sin da ora.

Intervistata dal settimanale Chi, la 39enne ex concorrente de L’Isola dei Famosi ha raccontato di essere in attesa di una bambina, rivelando anche il nome scelto per la piccola e il motivo. Inoltre ha fatto sapere quando, esattamente, convolerà a nozze col compagno.

Giorgia Venturini presto mamma: la famosa conduttrice annuncia anche la data delle nozze

Un periodo, quello della gravidanza, che sta procedendo per lei nel migliore dei modi: “Non ho avuto nessun fastidio fisico. Psicologicamente sto iniziando a sentirla a adesso. Con i movimenti e i primi crampi invece, l’emozione sale e con lei anche la voglia di vederla”.

La piccola si chiamerà Sole Tea, in onore anche alla sua mamma che purtroppo non c’è più. Giorgia avrebbe tanto voluto dare alla madre la gioia di diventare nonna e, siccome ha saputo di essere incinta precisamente nel giorno del compleanno della mamma, ha interpretato questa ‘coincidenza’ come un segno del destino. “Sole Tea. Sole perché è la vita e la mia passione. Tea come mia mamma”.

A quanto pare, però, le sorprese non sono finite perché l’amato volto Mediaset ha rivelato anche di essere in procinto di sposarsi col compagno Marco De Santis, futuro papà della piccola che sta per nascere. La conduttrice e l’imprenditore celebreranno il loro matrimonio il prossimo 19 giugno a Roma: “Matrimonio religioso e poi un ricevimento in una villa sull’Appia antica. Sarò una sposa con il pancione”, spiega divertita.

Progetti bellissimi, che non vediamo l’ora si realizzino per la bella Giorgia Venturini!