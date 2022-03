Subito dopo la fine dell’ultima puntata del GF VIP è arrivata una splendida notizia che riguarda Alfonso Signorini, di cosa si tratta?

Sono trascorsi pochi giorni dalla fine del Grande Fratello Vip che si è concluso con la vittoria di Jessica Selassiè. Anche questa sesta edizione del reality ci ha tenuti incollati allo schermo più che mai con colpi di scena inediti che ci hanno fatto a volte emozionare, a volte infuriare. E ci hanno ovviamente fatto schierare dalla parte del nostro concorrente preferito.

Amori e dissapori sono sorti all’interno della casa più spiata di sempre e con un conduttore come Alfonso Signorini nulla è passato inosservato. La sesta edizione del GF VIP ha raccolto un seguito davvero pazzesco, tanto da essere il programma in prima serata più seguito. Arriva una splendida notizia che riguarda proprio il conduttore. Proprio verso la fine della magica serata che ha eletto la vincitrice del noto reality, a stupire i telespettatori da casa è una dichiarazione ufficiale da parte del conduttore! Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme!

Alfonso Signorini, magnifica notizia: cosa fa sapere il conduttore del GF VIP

Giunti al termine dell’ultima puntata del GF VIP, decretata la vincitrice della sesta edizione del reality, cominciano i grandissimi festeggiamenti! Si brinda, si balla, si canta ci si abbraccia e ci si bacia.

E nel bel mezzo dei festeggiamenti Alfonso Signorini fa un grande annuncio mentre saluta tutti i telespettatori che fino all’ultimo minuto della messa in onda non hanno potuto fare a meno di restare sintonizzati su Canale 5 per assistere all’ultima puntata del Grande Fratello!

Alfonso Signorini fa sapere che l’appuntamento con la nuovissima edizione del Grande Fratello Vip 7 è previsto per il prossimo settembre e che ovviamente alla conduzione ci sarà lui! “Vi saluto in mezzo a questo trionfo. Vi amo, vi voglio bene, grazie. Siete stati grandissimi, tantissimi. Noi ci vediamo a Settembre, di nuovo qui col Grande Fratello Vip”. Una splendida notizia per il conduttore che si conferma ancora una volta al timone della conduzione dell’amatissimo e seguitissimo reality con un nuovissimo cast di concorrenti tutto da scoprire!