Sapete chi è il compagno di Lunetta Savino? Come si sono conosciuti e che lavoro fa lui

Attrice dalla carriera ricca di ruoli indimenticabili, Lunetta Savino è una donna realizzata anche in amore: conoscete il suo compagno?

In questo periodo possiamo ammirare il suo talento vedendola recitare in Studio Battaglia, nuova fiction di Rai1 in cui veste i panni di Marina, madre delle tre protagoniste. Tutti sanno, però, che Lunetta Savino è sulla cresta dell’onda da molti anni.

Tanti i film e le serie tv a cui ha preso parte, tra i quali merita sicuramente una menzione speciale Un medico in famiglia, dove col personaggio di Cettina Gargiulo ha lasciato il segno.

Nata a Bari il 2 novembre del 1957, si è laureata al Dams di Bologna nel 1981 per poi spiccare il volo a teatro, al cinema ed in tv. Proprio grazie alla sua professione, ha incontrato l’amore: lei ed il suo attuale compagno si sono infatti conosciuti durante le riprese di un importante pellicola.

Ma andiamo con ordine e scopriamo chi è l’uomo che le è accanto da diversi anni e che la rende così felice.

Lunetta Savino, chi è e che lavoro fa il suo compagno: stanno insieme dal 2015

La simpaticissima Lunetta è sempre stata molto riservata nonostante la grande popolarità. Nel 1994 ha divorziato dall’ex marito Franco Tavassi, padre di suo figlio Antonio.

E’ stata lei stessa a rivelare nel 2019 al Corriere della Sera di essere felicemente in coppia con il giornalista e scrittore Saverio Lodato. “È molto simpatico e vivace, pieno di curiosità e interessi, e questo è importante perché non sempre i miei coetanei hanno tanta vitalità. Grazie a lui, ho scoperto lati di me che non conoscevo“, aveva raccontato l’attrice in quell’occasione.

Nato il 6 marzo 1951 a Reggio Emilia, Lodato oggi ha 71 anni. Di origini siciliane da padre e milanesi da parte di madre, la sua famiglia di trasferì stabilmente a Palermo quando lui aveva otto anni.

L’uomo è laureato in Filosofia ed è un affermato giornalista: ha scritto per testate importanti come L’Unità nel ruolo di corrispondente nel capoluogo siciliano ed ha collaborato con il celebre Andrea Camilleri, partecipando alla stesura di libri sulla mafia e la legge.

Come anticipato, Lunetta e Saverio si sono incontrati per la prima volta su un set: era il 2015 e lei era la protagonista del film Felicia Impastato mentre lui era uno degli sceneggiatori.

Un vero appuntamento col destino, non c’è che dire!