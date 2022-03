Andrea Pirlo si è sposato: chi è e cosa fa nella vita sua moglie

Splendida notizia! Andrea Pirlo è convolato a nozze, avete mai visto sua moglie? Conosciamola meglio, chi è e che cosa fa nella vita!

Ex calciatore, campione del mondo ed allenatore calcistico. Il calcio scorre nelle vene di Andrea Pirlo. Ha esordito giovanissimo nel mondo del calcio, è da sempre stata la sua grande passione e di questa ne ha fatto un vero e proprio lavoro. Ha ottenuto numerose conquiste durante le sue esperienze da calciatore e da allenatore, si è dimostrato un vero e proprio talento in campo.

Pochi giorni fa, il noto ex calciatore è convolato a nozze. Andrea Pirlo si è sposato per la seconda volta. Dopo il primo matrimonio con Deborah Roversi ma poi il loro amore è giunto al capolinea, il calciatore ha voltato pagina. Nel 2014 ha fatto la conoscenza della donna che oggi è diventata sua moglie. Avete mai visto la moglie di Andrea Pirlo? Si chiama Valentina Baldini, scopriamo qualcosa in più su di lei.

Valentina Baldini è la moglie di Andrea Pirlo, conosciamola meglio

Si sono conosciuti nel 2014, da allora Andrea Pirlo e Valentina Baldini sono diventati una cosa sola. Il 12 Marzo 2022 a Torino, i due sono convolati a nozze sposandosi al Comune. La cerimonia è stata molto intima. La coppia però aveva già messo su famiglia qualche tempo prima. Dalla loro relazione infatti, i due nel 2017 hanno avuto due splendidi gemelli. Una splendida famiglia!

Ma cosa sappiamo della moglie di Andrea Pirlo? Conosciamo meglio Valentina Baldini. Classe ’79, ha oggi 43 anni ed è originaria di Torino.

Il suo profilo Instagram è a porte chiuse, per cui accedervi liberamente non è possibile. Di Valentina Baldini sappiamo che è un’immobiliarista e che è una patita dello sport. Si dice infatti che la conoscenza con il noto allenatore sia avvenuta proprio su un campo da golf. Si è trasferita a New York insieme ad Andrea Pirlo quando lo stesso fu ingaggiato dal New York City. La coppia vive la loro relazione lontano dalle luci dei riflettori, di fatti non possediamo scatti in cui sono spesso ritratti insieme se non quelli in cui l’allenatore ha condiviso in qualche occasione sul suo profilo in occasioni particolari.