La Pupa e il Secchione Show, la concorrente se ne vuole andare: Barbara D’Urso incredula

La Pupa e il Secchione Show è appena cominciato e qualcuno vuole già abbandonare: indovinate di quale concorrente si tratta!

Se ne parlava da mesi e finalmente lo scorso martedì ha avuto inizio La Pupa e il Secchione Show. Quest’anno al timone c’è la regina di Mediaset Barbara D’Urso con un’edizione completamente rinnovata e, da ciò che si è visto nella prima puntata, certamente imperdibile! Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa che ha fatto ‘spaventare’ la nota conduttrice.

Durante la puntata di Pomeriggio Cinque di ieri 16 marzo, Barbara D’Urso ha scoperto in diretta che una delle concorrenti vorrebbe già abbandonare il programma! La pupa in questione è Flavia Vento, che già in passato si è fatta notare per la sua poca resistenza nei reality.

Non sarebbe la prima volta che la bionda showgirl decide improvvisamente ed in brevissimo tempo di tornarsene a casa prima del previsto: a La Fattoria se ne andò dopo soli 6 giorni, a L’Isola dei Famosi resistette appena 2 settimane, al GF Vip 5 solo 24 ore!

Ma come ha reagito Barbara D’Urso alla notizia?

Flavia Vento vuole lasciare La Pupa e il Secchione Show: cos’è successo

Mentre andava in onda Pomeriggio Cinque, la D’Urso ha raccontato che Flavia le ha promesso che, a differenza delle sue partecipazioni passate, stavolta resisterà fino alla fine.

“Perché voi sapete che lei abbandona tutti i reality ai quali partecipa. Io non so però stanotte cos’è successo”, ha commentato Barbara. Poi, ad un certo punto, la conduttrice ha detto: “Cosa? Aspettate che mi stanno parlando. Come è andata via? No, è andata via davvero?”.

Pare quindi che la Vento abbia avuto un attimo di sconforto e che volesse andar via. Per fortuna, però, l’episodio risalirebbe alla notte prima: “Ah, voleva andare via ieri notte – ha detto sollevata la D’Urso – Però non è scappata? Ah, voleva andarsene, no vabbè ragazzi, non ce la posso fare. Se va via anche Flavia Vento io non so più chi mettere dentro. Si è tranquillizzata? Ma come ‘si spera’? Poi fatemi sapere bene tutto”.

Ora la bella concorrente si trova nella splendida villa che la produzione ha messo a disposizione del cast insieme all’ex gieffino Aristide Malnati, ma quanto durerà?