Oggi è bellissima, ma com’è cambiata Caterina Balivo dai tempi di Miss Italia ad oggi? Vi mostriamo due immagini a confronto: incredibile!

Davvero strabiliante Caterina Balivo a Il cantante mascherato! Divenuta giudice del programma di Milly Carlucci poco più di un anno per la sua prima volta, la conduttrice campana ha immediatamente conquistato la padrona di casa, tanto da essere riconfermata anche per questa nuova edizione.

Attualmente, conduttrice famosissima e benvoluta da tutto il pubblico italiano, Caterina Balivo ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della televisione da giovanissima. Sia chiaro: non facciamo riferimento a quando, nel lontano 2003, debutta come conduttrice del varietà ‘Bollicine’, ma quando esordisce sul piccolo schermo a Miss Italia. Era il 1999 e Caterina Balivo, appena diciannovenne, prendeva parte all’edizione di quell’anno del concorso di bellezza. E si aggiudicava il terzo posto. Ebbene. Sono trascorsi 23 anni da quel momento e la conduttrice campana ne ha fatta di strada, ma siete curiosi di sapere com’è cambiata in tutti questi anni? Vi vogliamo proporre, infatti, due immagini a confronto: una di Caterina Balivo ai tempi di Miss Italia e un’altra della splendida napoletana ai giorni nostri. Vi anticipiamo: resterete davvero senza parole!

Caterina Balivo da Miss Italia ad oggi: com’è cambiata? Da non credere!

Come tantissime donne dello spettacolo, anche Caterina Balivo ha iniziato a farsi conoscere dal pubblico italiano con Miss Italia. Era esattamente il 1999 e con la fascia ‘Miss Amarea Moda Mare Campania’, la conduttrice napoletana ha impressionato tutti con la sua bellezza e si è aggiudicata il podio. Oggi è ancora bellissima, ma siete curiosi di sapere com’è cambiata in tutti questi anni?

Se siete curiosi di sapere com’era Caterina Balivo ai tempi di Miss Italia e constatare coi vostri stessi occhi il suo cambiamento in tutti questi anni, siete proprio nel posto giusto! Di seguito, vi riproporremo due immagini a confronto che vi lasceranno davvero a bocca aperta. Perché? Guardate un po’ qui:

Insomma, non c’è assolutamente nulla da dire! Che sia soltanto una ragazzini nel corso della sua prima esperienza in tv o sia una donna in carriera, mamma e moglie, Caterina Balivo è sempre splendida, ma soprattutto sempre identica al passato. Quale sarà il suo segreto?