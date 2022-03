Avete mai visto la casa di Francesco Facchinetti e la sua bella Wilma? All’interno c’è tutto quello che più si desidera: davvero incredibile.

Anche voi non vedete l’ora di vedere questa nuova puntata de ‘Il cantante mascherato’? Come darvi torto! A partire dalle ore 21:20 di stasera, Milly Carlucci sarà al timone di una nuova puntata del suo programma. Nella giuria, ovviamente, ci saranno sempre loro: Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Caterina Balivo ed Arisa.

Avete mai visto dove vive Francesco Facchinetti? Proprio recentemente, vi abbiamo mostrato tutti i dettagli della casa di Gerry Scotti, ma avete mai visto dove abita il simpaticissimo giudice de ‘Il cantante mascherato’? Diversi mesi fa, ad MTV Cribs, l’amato deejay ha mostrato ampiamente il suo nido d’amore. Siete curiosi di vederlo? Ci pensiamo immediatamente. Al suo interno non manca proprio nulla! Si contano, infatti, ben 2 piscine, ma anche una sala giochi, una collezione di scarpe e molto altro ancora. Ecco tutti i dettagli.

Avete mai visto la casa di Facchinetti? Resterete senza parole

Ad MTV Cribs, Francesco Facchinetti ha raccontato di aver costruito questa casa quando non aveva conosciuto ancora sua moglie e quando, di conseguenza, non era diventato ancora papà di 4 figli. Da come si può chiaramente comprendere, quindi, al suo interno c’è tutto quello che serve per un puro e sano divertimento. Siete pronti a vederla anche voi? Partiamo subito col soggiorno:

Nel soggiorno vi è davvero di tutto. Non soltanto è abbastanza ampio, dal momento che vi trascorrono la maggior parte del loro tempo, ma presenta ogni tipo di comfort. A partire, quindi, da enormi divani super morbidissimi. Fino ad un camino fatto da un artista incredibile. L’arredamento, da come si può chiaramente vedere, è completamente moderno. E presenta dei colori parecchio scuri: dal nero fino al marrone.

Tutti gli uomini la desiderano. E, così come Francesco Totti, anche Francesco Facchinetti ce l’ha in casa: una sala giochi! Avete letto proprio bene, si! E le sorprese, badate bene, non sono affatto finite qui. Al suo interno, il famoso deejay ha dedicato uno spazio alle maglie di calcio più importanti di lui. Partiamo da quella di Marco Materazzi, idolo dell’Inter, fino alla maglia che porta dietro il suo nome su cui vi sono tutte le firme dei giocatori che, nel lontano 2009, hanno fatto il triplete. Che colpo!

Poteva mai mancare un’area relax ? Assolutamente no! In questa zona non solo vi è una piscina al chiuso di circa 12 metri con al suo interno acqua salata, cascata ed idromassaggio incorporato, ma anche una sauna dedicata ai più grandi. Che spasso!

Ma vogliamo parlare del suo ufficio? Anche questa stanza è clamorosa! Ed è qui che il buon Facchinetti registra i suoi più grandi successi, oltre che a dedicarsi alla musica, che è la sua più grande passione. Avete notato anche voi il lampadario? È a forma di sub: che novità!

Dopo essere passati per la cucina ed aver visto la vetrinetta con vini e vodka, Facchinetti trasporta il pubblico di MTV Cribs nella sua cabina armadio. Ci sono tantissimi vestiti, ma quello che non è può assolutamente passare inosservata è la collezione di scarpe. Ce ne sono di tutti i colori e di tutti i tipi, incredibile!

Se c’è una piscina interna, non può mancare quella esterna. Seppure il buon Facchinetti la immaginava come teatro di baldoria insieme ai suoi amici, questa è stata utilizzata per far imparare ai suoi bambini a nuotare. Insomma, il nido d’amore di Francesco e la sua bella Wilma è davvero strepitosa. Cosa ne pensate?