Gf Vip, “Vorrei diventare mamma”: l’annuncio dell’ex protagonista del reality show è appena arrivato.

Si è conclusa da poco l’edizione del GF Vip più lunga della storia. Si è conclusa con la vittoria di Jessica Selassié, la più grande delle principesse di Etiopia, che ha battuto Davide Silvestri nella sfida finale, ottenendo il 62% delle preferenze. Un’edizione fortunatissima, ricca di personaggi forti e personalità che hanno conquistato il pubblico. E, come sempre, al termine dell’esperienza in casa i concorrenti fanno un bilancio.

Tra interviste e ospitate in tv, gli ex gieffini si stanno raccontando a cuore aperto, ripercorrendo il percorso nella casa e parlando di progetti futuri. A questo proposito, una delle protagoniste assolute del reality ha confessato un dolce desiderio: quello di diventare mamma. Scopriamo le sue parole.

“Vorrei diventare mamma”: la dolce rivelazione della concorrente del GF Vip 6

Nella casa del GF, si sa, nascono diversi amori. Flirt passeggeri o vere e proprie storie d’amore, che si solidificano al termine dell’esperienza nella Casa. È questo il caso di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, che si sono conosciuti ed innamorati proprio durante questa edizione del reality show. Entrato a programma in corso, Alessandro aveva già puntato Sophie, alla quale era interessato già prima del programma. E, in poco tempo, è riuscito a conquistare il cuore dell’ex tronista, che non avevamo mai visto così innamorata.

E, fuori dalla casa del GF Vip, il loro amore prosegue a gonfie vele: i progetti per il futuro sono seri ed importanti. La coppia, infatti, andrà a vivere insieme a Milano: “Mia mamma mi ha fatto una sorpresa perché mi ha trovato casa. È la prima volta che vivo fuori casa e sarà con Ale”, ha dichiarato Sophie al settimanale Chi. Ma non è tutto.

Nonostante sia presto, oltre ad affermarsi nel lavoro, la 20 enne pensa già a costruirsi una famiglia col bel Basciano: “Ho due desideri: essere indipendente e diventare mamma. Vedo Ale come il papà dei miei figli, ma prendiamoci del tempo”.

Insomma, parole che riempiono il cuore dei numerosi fan dei “Basciagoni”, una delle coppie più amate nella storia del GF Vip. Non possiamo che augurare loro tanta felicità! A voi piacciono insieme?