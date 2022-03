Miss Mondo 2022 è lei: età, provenienza, laurea e sogno nel cassetto di Karolina Bielawska

Ha vinto la corona di più bella del pianeta: conosciamo meglio Miss Mondo 2022, ecco le curiosità più interessanti che la riguardano.

Dopo lo stop dell’anno scorso dovuto alla pandemia da Covid, ora il pianeta ha finalmente la sua regina di quest’anno. Lo storico concorso di Miss Mondo 2022 si è infatti svolto a Porto Rico, nella capitale San Juan e alla fine una delle partecipanti è riuscita a portare a casa l’ambito titolo.

Oltre ai concorsi nazionali come quello di Miss Italia, che nel 2021 ha decretato vincitrice la napoletana Zeudi Di Palma, sono molto importanti anche i famosi Big Four international beauty pageants (Miss Mondo, Miss Universo, Miss Terra e Miss International).

Ma chi è la splendida reginetta di bellezza che d’ora in poi tutti gli abitanti del pianeta conosceranno? Si tratta della splendida modella polacca Karolina Bielawska. Bionda, alta e statuaria, l’ha spuntata contro le altrettanto bellissime rappresentanti di Stati Uniti, Costa d’Avorio, Messico, Irlanda del Nord e Indonesia.

Incoronata da Toni-Ann Singh che ha vinto il titolo nel 2019, subito dopo la vittoria, Karolina ha detto: “Quando ho sentito il mio nome sono rimasta scioccata, non riesco ancora a crederci. Sono onorata di indossare la corona di Miss Mondo e non vedo l’ora di mettermi al lavoro. Mi ricorderò di questo fantastico capitolo di Porto Rico per il resto della mia vita”.

Chi è Karolina Bielawska, Miss Italia 2022: tutto quello che sappiamo su di lei

Nata nel 1999, la Bielawska non è dedita solo all’attività di modella: ha infatti conseguito la laurea in economia aziendale alla Politechnika Łódzka di Lodz, sua città natale.

Attualmente è impegnata in un Master in Management e non ha intenzione di interrompere il suo percorso. Vorrebbe infatti proseguire con il suo dottorato di ricerca. Inoltre ha un particolare sogno: desidera diventare una speaker motivazionale.

Pochi immaginerebbero che la splendida Karolina è molto attiva nel volontariato: grazie al suo progetto chiamato Zupa Na Pietrynie, riesce ad aiutare i senzatetto di Lodz. Un’iniziativa che offre ogni domenica pasti caldi, vestiti, assistenza legale e cure mediche professionali ai più bisognosi della città.

Ancora commossa dal trionfo ottenuto, sui social la Miss Mondo in carica si è detta orgogliosa di essere la seconda in Polonia ad aver vinto l’importante competizione. Infine, i doverosi ringraziamenti a coloro che l’hanno sempre sostenuta e appoggiata: “Non ho parole per esprimere quanto sia estremamente grata per questa opportunità e per l’enorme quantità di supporto che ho ricevuto da così tante persone. Non sarei mai arrivata così lontano da sola”.

L’immagine parla da sola: semplicemente incantevole!