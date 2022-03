Com’è cambiato Francesco Chiofalo: lo ricordate a Temptation Island?

Lo abbiamo visto per la prima volta in tv a Temptation Island nel 2017, come è cambiato nel tempo Francesco Chiofalo?

Fa oggi parte del cast di personaggi che hanno presto parte a La Pupa e il Secchione. Oggi al suo fianco c’è Drusilla Gucci, la sua attuale compagna. Francesco Chiofalo ha preso parte al programma condotto da Barbara D’Urso in onda su Italia 1.

E’ passato del tempo da quando per la prima volta ha fatto il suo esordio davanti le telecamere e si può dire che Francesco Chiofalo da quel momento sia cambiato, ed anche parecchio. Lo ricordate ai tempi di Temptation Island? E’ stato infatti uno dei concorrenti ad aver presto parte al reality insieme alla sua ex compagna, Selvaggia Roma. Dalla partecipazione al reality, il loro amore è poi giunto al capolinea. Chiofalo ha poi avuto un’altra storia d’amore che lo ha spesso portato sotto i riflettori. Ad oggi, vive la sua storia insieme a Drusilla Gucci. Ma ricordate com’era nel 2017? E’ cambiato moltissimo, guardate un po’ questo scatto!

Francesco Chiofalo, lo ricordate a Temptation Island? Com’è cambiato nel tempo

In questo scatto, Francesco Chiofalo appare completamente diverso da come lo conosciamo oggi. Eppure, questa foto risale ai tempi in cui ha partecipato a Temptation Island. Si può dire che nel corso di questi 5 anni, abbia avuto una vera e propria evoluzione.

Sicuramente una personalità un po’ eccentrica, come possiamo notare dai numerosi e diversi scatti che ha spesso condiviso sui social. In questo periodo ha preso parte ad una nuova avventura, lo abbiamo infatti già visto nella prima puntata andata in onda de La Pupa e il Secchione. Facendo un salto indietro e risalendo ai tempi in cui Francesco Chiofalo ha fatto la sua prima apparizione davanti le telecamere per partecipare a T.I possiamo notare quanto il giovane sia davvero cambiato nel corso del tempo.

Muscoli a parte che hanno sempre fatto parte di lui, perché come ben sappiamo Francesco Chiofalo è un patito dello sport. Ama allenarsi e tenersi in forma. Qualche tempo fa, fece sapere sui social di essersi sottoposto ad un ritocco estetico per sostenere un trapianto di barba, perché come da lui stesso sottolineato, non ne ha mai avuta. Anche nella capigliatura, Francesco Chiofalo ha apportato delle modifiche. Insomma, dal 2017 ad oggi, si può dire che Francesco Chiofalo sia completamente cambiato, dentro ma anche fuori!