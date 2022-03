Avete mai visto Aisha di Amici 21 da bambina? Da restarne innamorati

Avete mai visto Aisha di Amici 21 da bambina? Sui social spunta una sua vecchissima foto: quando la vedrete, ve ne innamorerete.

Lorella Cuccarini l’ha fortemente voluta nella sua squadra all’inizio di Amici 21 ed è riuscita anche a portarla direttamente al serale. Seppure giovanissima, Aisha ha conquistato tutti. E l’ha fatto, sia chiaro, non soltanto per la sua bravura e padronanza del palco, ma anche per la sua grinta.

Se dovessimo fare un riassunto del percorso di Aisha all’interno della scuola di Amici, potremmo utilizzare un solo termine: SENSAZIONALE! Anche lei, così come tantissimi suoi compagni di viaggio, non ha mai perso occasione di poter stupire i professori e i giudici col suo talento. Certo, i momenti bui non sono affatto mancati, ma anche questi le sono serviti per dimostrare ancora di più la sua forza. La giovanissima campana adesso può dire di avercela fatta! E, senza alcun dubbio, il suo serale sarà davvero fenomenale. Prima di vederla stasera, vi chiediamo: l’avete mai vista da bambina? Oggi è bellissima e il suo sorriso è capace di sciogliere il cuore di tutti, ma com’era da piccola? Sui social, spunta un vecchio video: ve ne innamorerete!

Com’era da bambina Aisha di Amici 21?

Così come Alice, anche Aisha ha scelto di non rimanere intatto il suo canale Instagram. È proprio qui che, oltre a scatti che la ritraggono durante la sua esperienza nella scuola di Amici, la giovanissima cantante ama condividere ogni cosa. Spulciandolo con attenzione, ad esempio, abbiamo rintracciato scatti appartenenti alla sua quotidianità, alle sue amicizie e ai suoi più grandi affetti, ma anche alcuni appartenenti al suo passato. Tra questi, ad esempio, è spuntata una foto da bambina. Voi l’avete mai vista?

Diverso tempo, Aisha ha condiviso col suo pubblico un tenerissimo scatto che la ritrae da bambina. L’avete mai vista? Non sappiamo quanti anni abbia in questo filmato, ma quello che non si può fare a meno di notare è la sua incredibile dolcezza. Eccola qui:

