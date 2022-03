Isola dei Famosi 2022, chi è Estefania Bernal: età, Instagram, vita privata e curiosità

Il debutto della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2022 è ormai alle porte, conosciamo meglio la concorrente Estefania Bernal

Il Grande Fratello Vip lascia ora spazio ad un altro attesissimo reality show. Poche ore ormai al ritorno sui nostri schermi dell’Isola dei Famosi. Siamo pronti a metterci comodi ed a vedere in diretta i nostri concorrenti pronti a lottare fra fuoco e fiamme per concorrere alla vittoria finale dell’amato reality. Il cast di concorrenti è ormai pronto a sbarcare sull’Isola di Cayos Cochinos ed Ilary Blasi non vede l’ora di ritornare nelle vesti di conduttrice.

Questo Lunedì 21 Marzo, alle ore 21:30 su Canale 5 torna in onda in prima serata la nuova edizione dell’Isola Dei Famosi. Il cast dei concorrenti come detto è ormai al completo. Di questo fa parte anche Estefania Bernal. Cosa sappiamo di lei? Scopriamo età, curiosità sulla sua vita privata e tutto ciò che c”è da sapere sulla nuova concorrente dell’Isola!

Estefania Bernal è una delle concorrenti in gioco all’Isola dei Famosi, conosciamola meglio

Sin da bambina è sempre stata una grande appassionata di moda. Estefania Bernal, concorrente dell’Isola dei Famosi 2022, è una bellezza mozzafiato. Classe ’95, Estefania ha oggi 27 anni e nella vita fa la modella. E’ originaria di Buenos Aires ma la carriera lavorativa l’ha portata lontano da casa. Ha ottenuto un enorme successo in passerella. Anche davanti la telecamera Estefania ha raccolto numerosi apprezzamenti, ha infatti posato per alcuni spot pubblicitari. Ha inoltre partecipato ad un concorso di bellezza ed ha ottenuto infatti il titolo di Miss Universo Argentina nel 2016.

La passione per la moda l’ha portata a lanciare anche una propria linea di abbigliamento. Ma non finisce qui perché ha anche collaborato con diverse brand di moda molto noti ed amati, fra questi c’è anche il nome di Guess. Oltre ad alcuni spot pubblicitari, abbiamo già visto in Tv Estefania Bernal, ricordate dove? Ha partecipato come ospite a Scherzi a Parte nell’edizione andata in onda nel 2021. In quella situazione vestiva i panni di una severa vigilessa pronta a lanciare multe!

Il suo profilo Instagram vanta oltre 86 mila followers e sfoggia una galleria di immagini da lasciare senza fiato, è possibile ammirare Estefania Bernal in tutta la sua bellezza. Quanto alla sua vita privata, non giungono notizie riguardo un possibile fidanzato o compagno di vita. Da questo punto di vista pare che la giovane mantenga un certo riserbo.