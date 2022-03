Dopo aver lasciato la casa del GF VIP, l’ex concorrente Soleil Sorge senza mezzi termini esprime il proprio pensiero, cosa ha detto

Del Grande Fratello Vip si continua a parlare anche se sul reality è calato il sipario e si sono spente le luci dei riflettori. 2 Settimane fa, durante la terzultima puntata andata in onda abbiamo assistito all’abbandono della casa da parte di Soleil Sorge che ha perso al televoto contro Davide Silvestri.

Dopo aver abbandonato la casa più spiata d’Italia, l’ex concorrente ha immediatamente ripreso in mano la propria vita ritrovando gli affetti più cari e riflettendo su quanto accaduto all’interno della casa. Come concorrente del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge si è fatta conoscere in toto. D’altronde lo spirito del reality è proprio quello di mettersi totalmente in gioco, per cui che la si ami o la si odi, Soleil Sorge è stata se stessa al 100%.

Questo lato di Soleil Sorge viene fuori anche all’esterno della casa del GF Vip. Intervistata da Casa Chi, l’ex concorrente del noto reality si lascia andare a commenti che rifuggono dai mezzi termini, ancora un volta Soleil dice la sua!

Soleil Sorge, dopo il GF VIP fa sapere la sua senza mezzi termini, chi secondo lei meritava la vittoria!

Ebbene, sappiamo bene che Soleil Sorge non ha peli sulla lingua. Come concorrente all’interno della Casa del GF Vip si è fatta conoscere in tutte le sue sfumature. Intervistata da Casa Chi, l’ex concorrente ha espresso le proprie considerazioni in merito alla finale facendo sapere chi secondo lei meritasse davvero la vittoria.

A vincere questa edizione del GF Vip come sappiamo è stata Jessica Selassié, la principessa Etiope ha trionfato battendo al televoto Davide Silvestri e Barù. Secondo Soleil Sorge però le cose non sarebbero dovute andare così. Nonostante abbia detto di essere felice per la vittoria da parte di Jessica, secondo Soleil il nome del vincitore avrebbe dovuto essere un altro: “Avrei voluto vedere Davide vincere. E’ stato un amico per me, abbiamo condiviso tanto. Ha rappresentato lo spirito del GF, la strategia ma anche l’intrattenimento“.

Alla concorrente viene chiesto se secondo lei fra le coppie nate all’interno della casa ce ne sarà qualcuna pronta a scoppiare lontano dalle luci dei riflettori, e dopo qualche momento di esitazione e riflessione fa sapere: “Posso dire la coppia Jessica-Barù che si è già rotta? Per Sophie e Basciano sono io la loro Cupido quindi non posso che tifare per la loro storia. Manuel e Lulù mi sembrano innamoratissimi. Magari Gianmaria e Federica che non ho ancora vissuto.”

Soleil dice la sua anche riguardo la coppia Alex Belli-Delia Duran: “Spero che possano trovare la loro strada e la loro felicità“.