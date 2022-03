Grande Soddisfazione per l’ex concorrente del GF Vip: si è appena laureata, scopriamo in che cosa.

E’ stato un giorno importante per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Nonostante i suoi tanti impegni non ha mai abbandonato gli studi e adesso dopo tanti sacrifici ha raggiunto la meta ambita.

Seguitissima sui social, dove il suo canale ha circa 440 mila follower e sono centinaia le foto pubblicate, ha voluto rendere partecipi coloro che la seguono di questo importante traguardo, ha conseguito la laurea: “Non ho mai avuto dubbi su quale fosse la mia strada ed oggi ne ho avuto conferma coronando il mio sogno più grande”.

L’ex concorrente del GF Vip si è appena laureata: “Non ho mai avuto dubbi su quale fosse la mia strada”

Ieri per lei è stato un giorno molto importante perchè come abbiamo accennato ha conseguito la laurea. L’abbiamo amata nel GF Vip e nonostante il percorso breve, è stato comunque molto intenso ed è quello che conta.

Ma prima ancora abbiamo amato e apprezzato Carlotta Dell’Isola a Temptation Island. Nel famoso programma si è presentata insieme al suo fidanzato Nello Sorrentino. Ed è proprio qui che ha dimostrato una personalità forte e sincera, non le è mancata la schiettezza, l’esuberanza e la semplicità. Qualità che i telespettatori hanno fortemente ammirato, tanto da essere una delle fidanzate più seguite. Nella giornata di ieri, 18 marzo, Carlotta ha pubblicato degli scatti social e ha così svelato di aver conseguito la laurea.

Un importante traguardo per l’ex concorrente. A corredo ha scritto: “Non ho mai avuto dubbi su quale fosse la mia strada ed oggi ne ho avuto conferma, coronando il mio sogno più grande“. Come ha scritto, è diventata dottoressa Magistrale in Scienze Pedagogiche e Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua. Carlotta Dell’Isola dopo tanti sacrifici, impegno e tanto studio ha raggiunto questo importante traguardo della sua vita: “Vi diranno che siete pazze a rischiare, a fare un salto nel vuoto, ad ambire alle stelle, a rinunciare a molto… Seguite il vostro flusso, la vostra vocazione e fate quello per cui vi brillano gli occhi e vi esplode il cuore”. E allora non possiamo non fare le nostre congratulazioni!