Una casa su più livelli che lascia senza fiato: dove abita Laura Pausini, ecco alcuni dettagli della dimora dell’amatissima cantante.

È una delle cantanti italiane più amate e conosciute al mondo e, ben presto, la vedremo al timone degli Eurovision Song Contest, al fianco di Mika e Alessandro Cattelan. Si, Laura Pausini non ha bisogno di presentazioni, ma non tutti sanno che l’artista è molto attiva anche sui social.

Sul suo canale Instagram, Laura conta ben 3,7 milioni di follower, sparsi in tutto il mondo. Ed è proprio lì che la cantante condivide foto e video delle sue giornate: contenuti di lavoro, ma non solo. Spesso la Pausini condivide con i fan attimi di quotidianità in famiglia, fotografandosi anche in casa. A proposito, sapete dove abita? Ecco qualche dettaglio.

Laura Pausini, avete mai visto la sua casa? Un’abitazione a più piani davvero incantevole

Era il 1993 quando con la sua interpretazione de La Solitudine ha stregato tutti. Da lì, per Laura Pausini, è iniziata una carriera ricca di straordinari successi, che l’hanno resa una tra le voci italiane più amate al mondo. E una tra le più seguite: sui social, la cantante interagisce con milioni e milioni di followers. Che, attraverso Instagram, possono scorgere anche alcuni dettagli della sua casa. Seppur legatissima all’Italia, dopo il grande successo Laura si è trasferita ed oggi abita a Miami, con la sua famiglia.

La sua è un’abitazione davvero elegante e raffinata, caratterizzata da stanze ampie ed un colore predominante: il bianco. La casa è a più piani e ha all’interno una notevole scala in marmo, con ringhiera in ferro battuto. Come abbiamo detto, è il bianco a fare da padrone in casa e bianchi sono anche due ‘dettagli’ che compaiono spesso nelle immagini social della cantante. Parliamo della splendida chitarra, che si trova sulla parete, e del pianoforte a coda. In questo scatto possiamo intravedere entrambi gli strumenti, che, come abbiamo detto, appaiono spesso sui social della cantante:

Che dire, un arredamento ed uno stile che rispecchiano a pieno l’eleganza della voce di questa meravigliosa artista. Per scoprire altri dettagli della sua casa non vi resta che seguirla sul suo canale social.