L’Isola dei Famosi, chi è Jeremias Rodriguez: età, fidanzata e dove l’abbiamo già visto in tv; tutto sul concorrente del reality show di Canale 5.

Appassionati dei reality show, niente paura! Il GF Vip 6 è terminato dopo ben sei mesi di messa in onda, ma al suo posto è già pronta una nuova avventura. E che avventura! L’Isola dei famosi 2022 sbarcherà su Canale 5 a partire da domani, 21 marzo 2022. Come il GF, anche il reality condotto da Ilary Blasi andrà in onda due volte alla settimana, il lunedì e il giovedì. Il cast è davvero stellare ed è caratterizzato da due categorie di concorrenti, quelli che gareggeranno in coppia e i singoli. Tra i naufraghi ci sarà anche Jeremias Rodriguez!

Il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez parteciperà in coppia col papà Gustavo: un’emozione tutta da vivere per la coppia! In attesa di vederlo all’opera nelle vesti di naufrago, conosciamo meglio il fratello delle Rodriguez. Sapete chi è la sua attuale fidanzata?

Jeremias Rodriguez sarà a L’Isola dei famosi 2022: sapete chi è la sua fidanzata?

Tutto pronto per L’Isola dei famosi 2022! Lunedì 21 marzo partirà la nuova edizione del reality show ambientato in Honduras. A condurre ci sarà ancora una volta Ilary Blasi, affiancata da Vladimir Luxuria e Nicola Savino nelle vesti di opinionisti: in collegamento torna Alvin, già inviato nelle precedenti edizioni. Come abbiamo detto, nel cast ci sarà anche Jeremias Rodriguez!

Fratello minore di Belen e maggiore di Cecilia, è nato a Buenos Aires l’11 novembre del 1988. Per lui non è la prima volta sull’isola: ha partecipato al reality show già nel 2019, oltre ad aver partecipato al GF Vip 2, insieme alla sorella Cecilia: grazie all’esperienza nella Casa si è fatto conoscere ed apprezzare dal pubblico. La sua prima esperienza all’Isola è durata solo tre puntate, ma è stato lì che ha conosciuto Soleil Sorge, con cui ha vissuto una storia d’amore anche dopo il programma. Oggi, però, nel cuore di Jeremias c’è un’altra donna!

Si tratta di Deborah Togni, assistente di volo con cui è legato dall’estate del 2020. I due sono innamoratissimi e si mostrano spesso insieme sui social:

Non ci resta che attendere per scoprire come se la caveranno i Rodriguez sull’isola più famosa della tv! Noi non vediamo l’ora, e voi?