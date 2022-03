Isola dei Famosi 2022, chi è Nick Luciani: avete mai visto la moglie della voce dei Cugini di Campagna? Tutte le curiosità sul concorrente del reality show.

Ci siamo! Manca pochissimo all’inizio della nuova edizione de L’Isola dei famosi, il reality di Canale 5 ambientato in Honduras. Al timone dello show ci sarà ancora una volta Ilary Blasi, affiancata da una coppia di opinionisti totalmente inedita: Vladimir Luxuria e Nicola Savino. La grande novità di quest’anno è la presenza di concorrenti singoli e concorrenti che gareggiano in coppia. Tra questi ultimi c’è anche lui, Nick Luciani!

La storica voce dei Cugini di Campagna approderà sull’isola in coppia col collega Silvano Michetti, anche lui componente della band. Amici oltre che colleghi, gareggeranno come unico concorrente. In attesa di vederlo nelle inedite vesti di naufrago, conosciamo meglio Nick Luciani: sapete chi è la moglie del cantante?

Nick Luciani è uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022: avete mai visto la moglie?

Nick Luciani è uno dei naufraghi dell’edizione del 2022 de L’Isola dei Famosi. Nato a Roma il 2 giugno del 1970, il suo vero nome è Nicolino e attualmente vive a Roma con la sua famiglia. Nel 1999, il cantante è convolato a nozze con Vanessa Perna e dal loro matrimonio è nata Karen.

Tutti conosco Nick come la storica voce dei Cugini di Campagna, ma non tutti sanno che, in origine, il cantante della band, fondata nel ’70,era Flavio Paulin. Successivamente ci sono stati Paul Gordon Manners e Marco Occhetti, fino al 1994, quando la voce della band è diventata proprio il biondo Nick Luciani. Tra i brani più famosi ricordiamo Anima Mia, Meravigliosamente, No tu no e tanti altri. Nel 2014, però, il cantante abbandona il gruppo, a causa di alcune incomprensioni con Ivano Michetti. Nel 2021, però, avviene la tanto attesa reunion. E, nel 2022, inizierà una nuova avventura con un altro storico componente della band, Silvano Michetti, fratello di Ivano. Come se la caveranno sull’isola?

Non ci resta che attendere l’inizio di questa edizione per scoprire tutti i segreti dei naufraghi. In collegamento dall’Honduras ci sarà Alvin, che tornerà nel ruolo di inviato e comunicherà con Ilary in studio. Buona isola a tutti!