Insieme a Nick Luciani, anche Silvano Michetti sarà uno dei concorrenti de L’Isola dei famosi 2022: età, Instagram e vita privata.

Mancano ancora pochissimi giorni all’inizio de L’isola dei famosi 2022, ma i suoi ammiratori non vedono l’ora di scoprire tutto quello che occorre sapere su questa nuova e sedicesima edizione dell’adventure reality.

In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo elencato tutti quegli oggetti che ciascun naufrago ha la possibilità di portare con sé sull’isola – e vi assicuriamo alcuni sono davvero inediti. Adesso, però, siete curiosi conoscere da vicino il cast? Vi abbiamo parlato di Nicolas Vaporidis, Roberta Morise e tanti altri, ma conosciamo meglio Silvano Michetti. Insieme a Nick Luciani, anche il volto amatissimo de I Cugini di Campagna prenderà parte a questa sedicesima edizione dell’adventure reality di Canale 5, ma siete curiosi di sapere tutto quello che occorre sapere sul suo conto?

Chi è Silvano Michetti de L’Isola dei famosi 2022: età, Instagram e vita privata

Guardando il cast de L’isola dei famosi 2022, ci viene un’unica esclamazione da fare: ne vedremo sicuramente delle belle! Avete letto che ci sarà anche Silvano Michetti, fratello di Ivano e storico fondatore de I Cugini di Campagna, insieme a Nick Luciani? Ebbene. Scopriamo qualche cosa in più sul suo conto.

Nato a Roma l’11 Febbraio del 1947, il mitico Silvano scopre di avere la passione per la musica sin da bambino. E, seppure giovanissimo, inizia a coltivarla. È proprio lui che, insieme a suo fratello Ivano, fonda il mitico gruppo I Cugini di Campagna e da quel momento cavalca l’onda del successo.

Seppure amatissimo e famoso, sappiamo davvero poco sulla sua vita privata. Non ha un canale Instagram ufficiale, ma sappiamo che ha una moglie. Come facciamo a saperlo? A Tv sorrisi e canzoni, ha rivelato di portare con sé una foto della sua dolce consorte. Fino ad ora, però, non ci è dato sapere altro.

Il retroscena che in pochi conoscono

Non solo la musica è parte fondamentale della sua vita, ma lo sono stati anche gli studi. Sul web, infatti, si legge che Silvano Michetti ha conseguito la laurea in Giurisprudenza. Infine, nel 2008 ha iniziato a farsi le ossa presso uno studio legale.

Lo seguirete a L’Isola dei famosi?