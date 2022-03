Teo Mammucari spiega il motivo per cui non ha più rapporti con suo fratello

Teo Mammucari parla del legame con suo fratello: “Io e mio fratello non ci parliamo”, spiega il motivo per cui non ha più rapporti con lui

Tutti conosciamo Teo Mammucari. Sul piccolo schermo è un personaggio molto noto. Il suo esordio cerchia in rosso il lontano anno 1994. Lo abbiamo visto per la prima volta in tv a Scherzi a parte. Lo ritroviamo alla conduzione di diversi programmi televisivi ma ha esordito anche come attore davanti le telecamere.

Impossibile non ricordarlo anche come Iena. Lo abbiamo poi ritrovato conduttore all’interno de Le Iene in diverse edizioni, prima al fianco di Ilary Blasi ed oggi invece veste i panni di conduttore insieme a Belen Rodriguez. Se sul piccolo schermo abbiamo potuto imparare a conoscere Teo Mammuccari nei panni di conduttore e personaggio televisivo, è sul suo privato che invece forse in molti non conoscono questo retroscena che riguarda il rapporto con suo fratello.

Teo Mammucari, il retroscena del rapporto con suo fratello

Ospite in una delle puntate andate in onda di C’è Posta per Te, nello studio di Maria De Filippi, Teo Mammucari racconta un triste retroscena che riguarda il suo rapporto con la sua famiglia, o meglio il legame con suo fratello.

In quell’occasione, durante la puntata, il conduttore de Le Iene cominciò a riflettere sul rapporto con suo fratello dopo aver assistito ad una storia molto forte di due fratelli che dopo la scomparsa di entrambi i genitori si sono ritrovati a camminare uno nelle scarpe dell’altro. Un legame di fatti molto molto forte, che porta il conduttore presente in studio insieme all’intera giuria di Tu Si Que Vales e riflettere sul proprio legame familiare. A questo proposito, nella commozione del momento si lascia andare ad un racconto che riguarda un retroscena sul rapporto con suo fratello.

“Ho un fratello Italo-Pakistano e poi ne ho un altro ma non ci parliamo. Quando inizi a fare questo mestiere, per le persone cambi. Ti dicono ‘non ti voglio disturbare, e non ti chiamo’, come se noi fossimo chissà cosa ma si dimenticano che siamo solo persone“, spiega il conduttore che poi aggiunge: “Quindi cominciano questi piccoli problemi legati a queste cavolate che creano disagi e poi ti ritrovi a dover spiegare l’importanza di certi legami“.