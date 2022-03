È stata Bridget Forrester nella soap opera Beautiful, ma sapete chi è il marito dell’attrice? Lo conosciamo benissimo; le curiosità sulla vita privata.

Buon compleanno Beautiful! Esattamente 35 anni fa, il 23 marzo del 1987, in America andava in onda la primissima puntata della soap opera. L’inizio di un successo incredibile per la serie, che è oggi una delle più seguite al mondo. E, tra i protagonisti assoluti delle vicende della Forrester c’è senza dubbio lei, Bridget Forrester.

Si tratta della figlia del fondatore della Forrester Creations Eric e di Brooke Logan. Il personaggio è entrato nella soap dal 1997, interpretato da Agnes Bruckner fino al 2000. Da quell’anno fino al 2004, è stata Jennifer Finnigan a vestire i panni della giovane figlia di Brooke. Ed è proprio della bellissima attrice canadese che vogliamo parlarvi oggi, o meglio della sua vita privata: sapete chi è suo marito? Lo conosciamo benissimo.

In Beautiful ha interpretato Bridget Forrester: sapete chi è il marito dell’attrice?

Jennifer Finnigan ha interpretato Bridget Forrester in Beautiful per alcuni anni, dal 2000 al 2004. Un ruolo che le ha permesso di vincere ben tre Emmy Awards consecutivi, regalandole grande popolarità in tutto il mondo. Ma se Bridget non è mai stata molto fortunata in amore ( basti pensare al tradimento shock del suo compagno Deacon con la mamma Brooke!), non si può dire lo stesso per l’attrice canadese.

Oggi 42 enne, Jennifer Finnigan è sposata dal 2007 con Jonathan Silverman. Anche lui attore famosissimo: ricordiamo il ruolo da protagonista nel film Weekend col morto, del 1989, e nel sequel del 1993, Weekend col morto 2. Ma gli appassionati di serie tv lo ricorderanno anche per alcune apparizioni in CSI Miami o in Friends: ricordate il dottor Franzblau, l’ostetrico di Carol che fece nascere il piccolo Ben? Si, era proprio lui!

I due sono convolati a nozze nel 2007 a Mykonos, in Grecia, ed hanno una figlia, Ella Jack, nata nel 2017. Sui social, postano spesso immagini di famiglia, dalle quali traspare tutto il loro amore.

E voi, ricordate Jennifer nei panni della giovane Bridget? Attualmente, la figlia di Eric e Brooke non è più centrale nella trama della soap e appare in scena sporadicamente: l’ultima attrice a darle il volto è stata Ashley Jones. Bridget tornerà presto a Los Angels con nuove sorprese? Noi ce lo auguriamo!