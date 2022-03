Uomini e Donne, Maria De Filippi perde la pazienza e si scaglia contro Tina Cipollari; cosa è successo nello studio dell’amatissima trasmissione di Canale 5.

Continuano le avventure dei trono più famosi della tv. Uomini e Donne è un vero e proprio appuntamento fisso per i telespettatori di Canale 5, che ogni giorno seguono con passione le vicende sentimentali dei protagonisti. Vicende commentate dai due opinionisti in studio, Tina Cipollari e Gianni Sperti, da anni nel cast fisso della trasmissione.

Ebbene, proprio nei giorni scorsi, Tina ha espresso il suo parere su una delle coppie più chiacchierate del momento. Un parere col quale Maria De Filippi non è d’accordo: la padrona di casa, con tono deciso, si è opposta alle parole di Tina, fornendo il suo punto di vista sulla questione. Scopriamo cosa è accaduto.

Uomini e Donne, Maria De Filippi contro Tina Cipollari: c’entra la storia di Ida e Alessandro

La storia tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza non decolla. E, secondo Tina Cipollari, è colpa della dama bresciana e del suo modo di iniziare le relazioni: “Sbagli proprio i tempi perché prima di progettare un futuro devi costruire un presente, che tu non stai costruendo. Perché parti col piede sbagliato tra ansie, pregiudizi, cattivi pensieri... Non costruisci niente. In un mese di frequentazione, avrete litigato 20 volte.”

Non è d’accordo Gianni Sperti, che è del parere che non ci sia bisogno di aspettare molto per capire se si è innamorati. E, a proposito di questo, Alessandro ammette di non sentirsi al momento innamorato di Ida, spiegando che anche, nelle sue storie passate, ha avuto bisogno di più tempo per provare sentimenti forti.

“Dovresti apprezzarlo perché dice la verità, magari ha bisogno di più tempo. Non credere a questi fuochi di paglia dove tutto succede in dieci giorni”, esclama Tina, sottolineando come molti uomini fingono interesse agli inizi per poi rifilare delusioni dopo un po’. È a questo punto che Maria De Filippi interviene, opponendosi totalmente alla visione dell’opinionista: “Se poi va male cosa le dici? Tu le stai dicendo vai avanti… Lui le dice che non è innamorato, ma siccome è onesto lei deve andare avanti? Siccome rispetto ai disonesti lui è onesto, allora vado avanti? Come possono cambiare le cose? Lei deve cambiare carattere e diventare leggera e spensierata? Non lo è.”

Stando alle ultime anticipazioni, la rottura tra Ida e Alessandro sembra essere definitiva. Riusciranno a chiarirsi o è davvero finita?