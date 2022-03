Beautiful Anticipazioni, Flo ha un segreto da svelare a Summer: la rivelazione shock lascia la new entry senza parole.

Sta accadendo davvero di tutto nelle puntate di Beautiful attualmente in onda in Italia. Al centro della trama c’è il tradimento, con conseguente gravidanza, di Liam e Steffy, ma a creare scompiglio a Los Angeles è arrivata anche Summer Walkman! Chi è questa misteriosa imprenditrice?

I telespettatori americani la conoscono bene: è la protagonista di The Young and the Restless, soap ‘cugina’ di Beautiful. Si tratta di Febbre d’amore, che però in Italia è stata cancellata diversi anni fa. Ebbene, molto spesso i personaggi delle due soap fanno ‘visita’ all’altra soap e le storie si intrecciano! Proprio come sta accadendo adesso: qual è il vero scopo di Summer? E cosa c’entra Flo? Vi spieghiamo tutto!

Beautiful Anticipazioni, Flo ha da dire qualcosa a Summer: il segreto sul passato di Sally Spectra

Summer è arrivata a Los Angeles da Genoa City, la città immaginaria dove si svolgono le vicende di The Young and The Restless. Apparentemente, la giovane imprenditrice è apparsa a Beautiful per motivi lavorativi, ovvero mettere in atto una collaborazione tra la J.V.C. e la Spencer Pubblications di Bill Spencer. Dopo aver parlato di lavoro, però, Summer fa qualche domanda diversa a Wyatt Spencer: la Walkman indaga su Sally Spectra! Si, perché l’ex protagonista di Beautiful ora si trova proprio a Genoa City ed è diventata protagonista dell’altra soap! E Summer e Sally sono sempre più rivali, sia sul lavoro che in amore.

È per questo motivo che Summer è arrivata a Los Angeles, con l’intento di scoprire qualcosa in più su Sally e sul suo passato. E chi meglio di Flo può soddisfare la curiosità della nuova arrivata? Con una breve chiacchierata, la figlia di Shauna ha fatto capire a Summer che Sally ha un lato oscuro! Ricordiamo, infatti, che a Beautiful Sally ne ha combinate tante: ha finto di essere malata per manipolare Wyatt, rapendo Flo e tenendola legata ad un termosifone!

Ebbene, stando alle anticipazioni, pare proprio che Flo racconterà tutti questi dettagli a Summer, che resterà sconvolta. Cosa succederà quando tornerà a Genoa City? Per ulteriori anticipazioni continuate a seguirci!