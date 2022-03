Maria Mazza è la bella dottoressa di Avanti un Altro, ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? Chi è l’ex marito e l’attuale compagno.

È proprio lei uno dei motivi per cui non si può affatto perdere la puntata di Avanti un altro, Maria Mazza! Nei panni della famosa dottoressa, la splendida napoletana è solita catturare gli sguardi del pubblico per la sua straordinaria bellezza.

Nata negli Stati Uniti nel 1975, si trasferisce in Italia all’età di 5 anni. Dopo aver iniziato a studiare pianoforte e danza molto presto, nel 1996 Maria Mazza compie il suo debutto sul piccolo schermo nostrano. È proprio in quell’anno che prende parte all’edizione di Miss Italia, ottenendo non solo il terzo posto, ma anche la fascia di Miss Eleganza. Da quel preciso momento, la carriera della napoletana prende letteralmente il volo. Modella, attrice e showgirl, la Mazza è inarrestabile! E con la sua bravura conquista tutti. Cosa sappiamo, però, della sua vita privata? Scopriamo chi è l’ex marito e l’attuale compagno, dal quale è nata la piccola Sveva.

Maria Mazza è la dottoressa di Avanti un Altro: la vita privata

Con la sua incredibile bellezza, la dottoressa di Avanti un altro può conquistare il cuore di tantissimi telespettatori, ma nella vita di tutti i giorni il suo l’ha conquistato solo uno: Amedeo Quagliata! È proprio con il giovanissimo ristoratore napoletano che Maria Mazza fa coppia fissa nel 2013. I due, come ci dimostrano anche le foto condivise sui social, sono davvero innamoratissimi. Ed insieme alla loro piccola Sveva, nata nel 2014, formano una famiglia davvero perfetta.

Prima ancora di incontrare Amedeo, però, Maria Mazza è stata sposata. Oltre alla storia d’amore da giovanissima con Francesco Totti, durata circa due anni, la dottoressa di Avanti un altro è convolata a nozze nel 2005 con Ludovico Lieto, ma dopo 3 anni ha intrapreso una strada completamente opposta alla sua. Ad oggi, insieme ad Amedeo e alla loro figlia, sembrerebbe aver trovato la serenità che tanto sperava di avere! Eccoli insieme in uno scatto di Novembre scorso, sono davvero bellissimi:

Cosa ci dite, conoscevate nel dettaglio la vita privata di Maria Mazza?