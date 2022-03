Nicole Lewis ha partecipato a Vite al Limite nel corso della sua quinta stagione,ma com’è diventata oggi a distanza di 5 anni? Incredibile!

Chi è che non si è appassionato al percorso di Nicole Lewis a Vite al Limite? Decisamente nessuno, ne siamo convinti! Protagonista della quinta stagione del docu-reality di Real Time, la giovanissima ragazza aveva saputo catturare l’attenzione di tutto il pubblico per via della sua incredibile forza di volontà, ma soprattutto per il colpo di scena finale.

Siamo abituati a trasformazioni choc e a record imbattibili, ma quello che è successo a Nicole Lewis è qualcosa che non era mai capitato nella storia di Vite al Limite. Al momento della sua partecipazione al programma, la paziente delll’Ohio aveva solo 23 anni e un peso che superava i 300 kg. Completamente insoddisfatta della sua vita per via della tossicodipendenza dei suoi genitori e il cattivo rapporto con sua madre, Nicole aveva l’abitudine di sfogare il suo dolore nel cibo, raggiungendo dei chili impressionanti. L’incontro con il dottor Nowzaradan, quindi, è stato un vero e proprio toccasana per lei, ma nel bel mezzo del suo percorso in clinica qualcosa è andato storto. Com’è diventata oggi?

Nicole Lewis dopo Vite al Limite, com’è diventata oggi?

Il percorso di Nicole a Vite al Limite ci ha regalato un grandissimo colpo di scena: la giovane ha abbandonato il programma da un momento all’altro. A differenza di una sua compagna di viaggio, però, la 23enne dell’Ohio non ha scelto di rinunciare alla sua rinascita perché incapace di seguire la dieta del dottor Nowzaradan, ma semplicemente perché ha ricevuto la notizia del suo sfratto. Ed ha, quindi, ritenuto necessario occuparsi prima di questo. Com’è diventata oggi?

Sono trascorsi quasi 5 anni dalla sua partecipazione a Vite al Limite, eppure la giovane appare decisamente diversa. L’abbiamo rintracciata sui social. E in quei pochi scatti che è solita condividere non abbiamo potuto fare a meno di notare di quanto la sua trasformazione continui ad essere in atto. Ad oggi, la Lewis è una donna felice, soddisfatta di quello fatto e, soprattutto, innamorata dei suoi bimbi.

L’avreste mai immaginato?