La Pupa e il Secchione, annuncio inaspettato: la concorrente si ritira dopo due puntate!

La Pupa e il Secchione, annuncio inaspettato: la concorrente si ritira dopo sole due puntate della trasmissione di Italia Uno.

Continua l’esilarante avventura de La Pupa e il Secchione Show! Martedì è andata in onda la seconda puntata della trasmissione di Barbara D’Urso e per seguire la terza dovremo aspettare eccezionalmente il prossimo venerdì, 1 aprile. Ma, a proposito di seconda puntata, al termine dello show è accaduto qualcosa di inaspettato: una concorrente ha deciso di lasciare il gioco.

A raccontare cosa è successo nei dettagli è stata proprio Barbara D’Urso, nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio 5. La pupa ha preparato anche le valigie, decisa a tornare a casa: addio definitivo o riusciranno a farla cambiare idea? Scopriamo qual è la situazione al momento.

La concorrente si ritira da La Pupa e il Secchione: la decisione dopo la seconda puntata dello show

Flavia Vento ha deciso di lasciare La Pupa e il Secchione! Ad annunciarlo è stata Barbara D’Urso, che ha Pomeriggio 5 ha spiegato cosa è successo dopo la seconda puntata dello show. Puntata al termine della quale proprio Flavia e Aristide Malnati erano stati eliminati, ma la conduttrice ha deciso di rimandare l’eliminazione. “È successo che ieri sera è rientrata in villa, avendo io deciso di farli restare un’altra settimana. Ma doveva dormire nello sgabuzzino insieme ad Aristide Malnati. Lei appena è entrata nello sgabuzzino, questa notte intorno alle due e mezza, ha iniziato a dare i primi segni di cedimento.”

E, dopo poco, Flavia ha fatto le valigie, decisa ad abbandonare il reality. Non è la prima volta per lei, che si è ritirata da ben quattro reality finora. Una grafica trasmessa a Pomeriggio 5 ha riassunto tutto:

Ma si tratta di un abbandono definitivo? “Vediamo se riusciamo a convincerla a non andare via, perché al momento lei si sarebbe ritirata, dopo 8 giorni”, sono state le parole di Barbara D’Urso. Al momento, quindi, Flavia ha abbandonato il reality, ma non si escludono colpi di scena. Non ci resta che attendere le prossime news! Voi state seguendo questa edizione dello show?