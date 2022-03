La Pupa e Secchione Show, chi è Gianmarco Onestini: età, ex fidanzata, reality vinto; tutte le curiosità sul concorrente.

Tra i concorrenti de La Pupa e il Secchione Show 2022 c’è anche lui, Gianmarco Onestini. Il fratello di Luca Onestini si è unito al cast della trasmissione nel corso della seconda puntata, quando in studio ha scelto la pupa con cui affrontare questa avventura, Maria Laura De Vitis.

Studente di Giurisprudenza, Gianmarco fa parte della categoria dei secchioni! In attesa di scoprire come se la caverà e come proseguirà il suo percorso nel programma, conosciamo qualcosa in più su di lui. Sapete che ha vinto un reality show molto famoso?

Gianmarco Onestini è uno dei concorrenti de La Pupa e il Secchione: tutto quello che sappiamo su di lui

Gianmarco Onestini è uno dei secchioni della nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show. Nato il 24 ottobre del 1996 a Castel San Pietro Terme, è il fratello minore di Luca Onestini. E, come il fratello, ha partecipato al Grande Fratello Vip, nell’edizione del 2016: un’esperienza di successo per lui, che si è classificato terzo. Ma l’avventura di Gianmarco nei reality non si è conclusa qui: nel 2019 ha partecipato alla versione spagnola del GF, il Grand Hermano, ed è lì che ha conosciuto Adara Molinero, con cui ha iniziato una relazione. Per loro, però, niente lieto fine. Dopo il Grand Hermano, partecipa anche allo ‘spin off’ del reality, che consiste nel tenere rinchiusi per un altro mese alcuni concorrenti ‘Il tempo del descuento’: qui risulta vincitore! Ma non è finita qui!

Nel 2021, Gianmarco partecipa anche a Supervivientes, la versione spagnola de L’Isola dei Famosi, classificandosi secondo. Insomma, una grande successo anche in Spagna per Gianmarco, che ora è tornato in tv nel nostro Paese, nei panni di secchione.

Come abbiamo detto, nel programma Gianmarco farà coppia con Maria Laura De Vitis, l’ex fidanzata di Paolo Brosio. Saranno proprio loro a vincere il reality condotto da Barbara D’Urso? Non ci resta che attendere le prossime puntate!