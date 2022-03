È Anthony in Bridgerton: tutte le curiosità sull’attore Jonathan Bailey, protagonista assoluto della seconda stagione della serie.

Ci siamo! Da alcune ore è disponibile su Netfilx la seconda, attesissima, stagione di Bridgerton. Il secondo capitolo della serie tv di Shonda Rhimes è arrivato il 25 marzo, con una grande novità. Il protagonista assoluto di questa stagione, infatti, è il visconte Anthony Bridgerton, il primogenito della famiglia.

L’assenza del duca di Hastings, interpretato da Regé-Jean Page, è decisamente pesante, ma le vicende del visconte Anthony sapranno attirare l’attenzione dei telespettatori. Il suo intento è quello di dire addio alla sua vita da libertino per trovare moglie e, come sempre, non mancheranno le emozioni. A dare il volto all’affascinante visconte è Jonathan Bailey, conosciamolo meglio!

Jonathan Bailey interpreta Anthony Bridgerton: tutto quello che c’è da sapere sull’attore

Jonathan Bailey è il nuovo protagonista di Bridgerton: la seconda stagione della serie tv, infatti, sarà incentrata proprio sulle vicende sentimentali di Lord Anthony, il figlio maggiore della famiglia Bridgerton. Nato a Wallingford, Oxford, il 25 aprile del 1988, la passione di Bailey per la recitazione è iniziata ben presto, quando era solo un bambino: il debutto è arrivato nella serie Bramwell e, a 14 anni, ha iniziato a recitare a teatro. Nel 2011 ha vestito i panni di Leonardo Da Vinci nella serie Leonardo e, l’anno successivo, nella serie Me and Mr Jones. Ha recitato anche in Broadchurch, nei panni del giornalista Oliver ‘Olly’ Sevens e ha preso parte anche di diversi musical, come The Last Five Year. Il grande successo è arrivato nel 2020, con il ruolo di Anthony in Bridgerton.

L’attore è dichiaratamente omosessuale e, al momento, non è noto se sia impegnato o single. Potrete seguirlo anche sui social: il suo canale Instagram è seguito da un milione di followers. Ecco uno scatto condiviso sul suo profilo:

Non ci resta che tuffarci in questa nuova avventura di Bridgerton: una vera e propria lotta tra ragione e sentimenti, chi avrà la meglio? I nuovi episodi della serie tv sono otto, disponibili su Netflix, buona visione!