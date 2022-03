Giulia Pauselli, la ballerina di Amici si racconta e parla della gravidanza: “E’ arrivata come uno schiaffo in piena faccia”

Ha cominciato a muovere i primissimi passi di danza da bambina, il ballo è sempre stato per lei il sogno più grande. Ha ereditato la passione per questa disciplina dalla nonna che gliel’ha trasmessa con tanto amore.

Giunge giovanissima come allieva alla scuola di Amici e di lì a poco, quella è diventata la sua seconda casa perché Giulia da allieva diventa ballerina professionista all’interno della nota scuola in cerca di talenti. Ma non è tutto perché dietro le quinte del programma più amato per Giulia arriva anche l’amore. In coppia con il suo collega Marcello Sacchetta dal 2016 i due oggi compiono un altro passo avanti nella vita di coppia perché presto diventeranno genitori per la prima volta. Un’emozione grandissima per i futuri genitori anche se inizialmente non è stato tutto ‘rose e fiori’. A raccontare della gravidanza è la stessa Giulia Pauselli.

Giulia Pauselli, la gravidanza, il momento no, ma poi..

Ad oggi è più che felice del momento magico che sta vivendo. E’ piena di vita e di energia, e non vede l’ora di conoscere il piccolo o la piccola che porta in grembo. Tuttavia, Giulia Pauselli racconta a Chi il momento in cui ha scoperto della gravidanza: “E’ stato uno schiaffo in piena faccia“. Giulia ha sin da subito mostrato preoccupazione per lavoro che da anni coltiva con passione e dedizione. Un lavoro nel quale si è impegnata al massimo.

“L’Universo ha deciso, ma io ad Amici.. Vede, questa è un’azienda dove se ti impegni, cresci e io negli ultimi due anni sono cresciuta tanto. Dunque, il lavoro che va benissimo, poi l’amore, il fatto che stavamo cercando la casa dei nostri sogni. Forse tutte queste cose insieme hanno preparato il mio corpo ad accogliere questa vita che per me è arrivata come uno schiaffo in piena faccia” – racconta Giulia Pauselli a Chi.

Il 30 dicembre Giulia ed il suo compagno Marcello hanno scoperto di essere in attesa di un bebè. “Quando me l’ha detto ho letto il suo disappunto, avrei voluto saltare dalla gioia, avrei aperto le finestre e avrei voluto urlare, invece sono stato fermo“, racconta Marcello. Giulia il giorno dopo si è precipitata a fare le analisi, ma non smetteva di piangere:” Un infermiere mi ha chiesto se io avevo paura e ho risposto ‘Sono disperata, sono un ballerina’, e lui mi ha detto ‘Quando vedrai tuo figlio non avrai più paura di niente’. Ho continuato a piangere ma ho anche pensato che ci sono tanti che vogliono un figlio e non ci riescono ‘E io sono qui che piango?‘”

Dopo quel momento però la paura di Giulia è passata. Ha subito preso la decisione di continuare a coltivare la sua passione anche durante la gravidanza, continuerà a ballare ma non sarà sola! Ha comunicato a Maria la sua scelta e la conduttrice si è mostrata felicissima della sua decisione, appoggiandola in tutto.

Da ballerina deve ‘fare i conti’ con il corpo che cambia, ma questo però non spaventa la ballerina che grazie alla Danza riesce ad entrare in piena sintonia con il proprio corpo che ora sente pieno di energia e di vitalità.