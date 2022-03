Vedere la mamma di Sophie Codegoni vi lascerà tutti a bocca aperta: madre e figlia sono di una bellezza davvero indiscutibile!

Sophie Codegoni ha fatto parte del cast di concorrenti dell’ultima edizione andata in onda del Grande Fratello Vip. Un’esperienza per lei nuova dove ha avuto modo di riscoprire sicuramente sé stessa ma dove ha anche trovato l’amore, al quale si era detta aperta e ben disposta ad accoglierlo a braccia aperte!

All’interno della casa fra la bellissima Sophie ed il concorrente in gioco Alessandro Basciano era subito trapelato che ci fosse del tenero, fin tanto che i due non hanno poi resistito ed hanno ceduto all’amore. Ad oggi, anche fuori dalla casa più spiata d’Italia pare che la loro storia proceda a gonfie vele tanto che si è giunti alle presentazioni in famiglia. Ed a proposito di famiglia, avete mai visto la mamma di Sophie Codegoni? La loro bellezza è davvero indiscutibile. Eccole insieme in uno scatto imperdibile!

Chi è la mamma di Sophie Codegoni: la somiglianza impressionante

Con la sua bellezza al naturale Sophie è davvero incantevole, ma avete mai visto la mamma dell’ex gieffina? Si chiama Valeria Pasciuti ed è la mamma di Sophie Codegoni. Mamma e figlia sono molto legate, hanno un legame davvero unico e profondo. La mamma ed il papà di Sophie si sono separati quando lei aveva solo 3 anni, i due però sebbene abbiano preso due strade diverse sono rimasti in buoni rapporti. E ad entrambi Sophie è legatissima. In un’intervista durante la sua ospitata a Verissimo, Sophie ha parlato di un momento che ha molto destabilizzato la giovane e la sua mamma. Mamma Valeria ha subito un’aggressione da parte del suo ex compagno. Sophie ha raccontato di essersi sentita in colpa per non essere riuscita a difenderla. Da quel momento, Sophie ha avuto tanta paura di perderla.

“Ti ho vista combattere battaglie che chiunque avrebbe definito impossibili. Ti ho vista vincerle quelle battaglie”

Alla sua mamma Sophie è legatissima. E’ la sua roccia e l’amore più grande. A mamma Valeria, la dolce Sophie con occhi lucidi e con grande ammirazione ha dedicato parole dolcissime.

“Ti ho vista tenace nel difendere i tuoi valori e ho capito ben presto che sarebbero stati anche i miei. Ti ho vista asciugarti velocemente le lacrime quando per la prima volta ti ho chiesto che cos’è l’amore e poi ho aggiunto che per me l’amore sei tu. Ti ho vista guardarmi con gli occhi adoranti di chi sta ammirando un eroe che esiste davvero. Ti ho vista ripetermi nella vita che non si può fare tutto, ma ti ho vista anche impegnarti per potermelo dare, quel tutto. Ti vedo esattamente così. Ti amo.”

Eccole insieme, madre e figlia, non le trovate splendide?