Manila Nazzaro, qual è il suo titolo di studio? Tutti se lo domandano

Manila Nazzaro è stata una delle concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ma qual è il suo titolo di studio?

Manila Nazzaro è stata una delle concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. All’interno della casa è stata sicuramente uno dei volti che non ha esitato a mettersi in gioco, ed abbiamo avuto modo di conoscerla meglio.

Sebbene all’interno della casa più spiata d’Italia Manila sia stata un personaggio spesso finito sotto le luci ei riflettori, ciò però non è bastato a condurla alla finale tanto attesa. All’interno della casa come ben abbiamo potuto vedere nel corso di questi 6 mesi sono ovviamente nate discussioni che talvolta hanno messo l’uno contro l’altro i coinquilini della casa ed i vari gruppetti venuti a formarsi. Abbiamo visto l’ex concorrente a volte discutere a volte invece avvicinarsi a Soleil Sorge. Tuttavia, pare che fuori dalla casa le divergenze fra le due siano state appianate.

Ad ogni modo, all’interno della casa abbiamo potuto conoscere meglio la personalità di Manila. Ma quanto al privato cosa sappiamo di lei? Ad esempio, qual è il titolo di studio di Manila Nazzaro?

Occhi azzurro cielo, un sorriso smagliante ed un volto solare e luminoso, la bellezza di Manila Nazzaro non passa certamente inosservata. In molti sapranno che la bellissima conduttrice ha anche alle spalle un passato da modella. Ha cominciato ad appassionarsi alla moda da giovanissima e la sua indiscutibile bellezza l’ha poi anche portata a sfilare sulla passerella di Miss Italia, concorso di bellezza che vince tra l’altro nel 99.

Quanto agli studi invece, cosa sappiamo? Qual è il titolo di studio di Manila Nazzaro?

Ha condotto gli studi liceali presso l’Itis Notarangelo Rosati e subito dopo ha scelto di iscriversi alla Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università di Chieti. Tuttavia, Manila ha poi deciso di non portare a termine il suo percorso di studi universitario perché la passione per la moda l’ha completamente travolta. Infatti lascia gli studi universitari per dedicarsi al lavoro di modella. Da quel momento in poi, la strada del successo si è aperta davanti a lei!