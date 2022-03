Jessica Selassié mostra alcuni dei suoi tatuaggi: sono dediche speciali; cosa ha raccontato ai fan durante una diretta social.

Non solo principessa: Jessica Selassié è la regina del GF Vip 6! La più grande delle princess di Etiopia è stata scelta come vincitrice assoluta del reality show, dopo ben sei mesi di messa in onda: è stata l’edizione più lunga di sempre nella storia del programma. E, dopo alcuni giorni trascorsi in famiglia per riabituarsi alla vita reale, Jessica è tornata attiva sui social. Per la gioia dei numerosissimi fan che continuano a seguirla assiduamente, proprio come facevano quando era nella Casa.

Nel corso della giornata di ieri, la Selassié si è collegata con i fan di Instagram attraverso una diretta. Una diretta durante la quale ha raccontato come procede la sua vita dopo il relaity, tra progetti futuri e sogni nel cassetto. E, tra una domanda e l’altra, Jessica ha mostrato anche alcuni dei suoi tatuaggi, spiegandone il significato. Scopriamolo insieme.

GF Vip, Jessica Selassié spiega il significato dei suoi tatuaggi

Jessica Selassié è stata una delle concorrenti più amate di questa edizione. Non a caso si è posizionata sul gradino più alto del podio! Una vittoria inaspettata per lei, che ha sempre detto di vedere come vincitrice del programma la sorella Lulù. E proprio con Lulù, Jessica ha fatto uno dei suoi tatuaggi: si tratta di un piccolo cuoricino rosso sul polso. Un tatuaggio che ha anche Clarissa, la più piccola delle sorelle. E ai suoi fratelli (Lulù, Clarissa e Christian) Jessica ha dedicato anche un altro tatuaggio: le iniziali del loro nome, sempre sullo stesso polso

Nella diretta su Instagram, Jessica ha raccontato anche di altri due tatuaggi, dal significato speciale: si tratta di una farfalla che ha sul braccio e di una rosa sulla spalla, dedicati entrambi alla nonna, a cui era molto legata. “Tutti i miei tatuaggi hanno un significato dietro e sono molto legata a tutti”, ha spiegato la vincitrice del GF Vip.

Un legame speciale, quello tra Jessica e la sua famiglia, che è racchiuso anche nei suoi tattoo. E voi, li avevate notati durante la sua permanenza nella casa del GF Vip?