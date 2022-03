Lorella Cuccarini, in pochi forse conoscono questo retroscena che riguarda il suo percorso di studi: lo avreste mai detto?

Amatissimo personaggio televisivo, Lorella Cuccarini dagli esordi ad oggi ha sicuramente collezionato numerosi successi che l’hanno resa uno dei volti più noti nel mondo dello spettacolo. Esordisce giovanissima sul piccolo schermo e ben presto la bellissima professoressa di Amici fa di questo la sua seconda casa.

A partire dal 2019, Lorella Cuccarini è una delle insegnanti all’interno della scuola di Amici. Incorruttibile, sempre pronta a dire la sua, Lorella Cuccarini è sicuramente un volto fondamentale all’interno del talent. La sua prima vera passione è quella per la danza che coltiva sin da bambina e proprio grazie alla sua passione che ad appena 12 anni arriva per la prima volta in tv nel programma condotto da Raffaella Carrà, ‘Ma che sera‘. Col passare degli anni, la Cuccarini ha raccolto sempre più successo fino ad essere fortemente voluta da Pippo Baudo all’interno del suo programma. Da quel momento, la sua carriera è stata un crescendo. Ma non è tutto perché c’è un retroscena che riguarda la vita privata di Lorella Cuccarini, in particolare il suo percorso di studi. Scopriamo di più.

Lorella Cuccarini, il retroscena sul suo percorso di studi: in pochi lo sanno

Non solo un personaggio televisivo che tutti amano, Lorella Cuccarini è anche un’amorevole moglie ed una splendida mamma. Insieme al suo compagno di vita i due hanno coronato il sogno d’amore nel ’91, e con l’arrivo dei loro 4 figli sono diventati sempre più uniti. Se fino ad ora ci sembra di sapere tutto o quasi della splendida conduttrice, dobbiamo dirvi che c’è un retroscena che a molti sfugge. Riguarda il suo percorso di studi.

In pochi forse sono a conoscenza di questo retroscena che riguarda l’amatissima conduttrice. Non solo la passione per la danza, ed il successo televisivo. La sua carriera nel mondo dello spettacolo era ormai già avviata, ma nella vita della splendida conduttrice c’era anche un altro obiettivo. Conoscete il titolo di studio di Lorella Cuccarini?

Lorella Cuccarini ha conseguito il Diploma Linguistico all’età di 30 anni. Era il 1994 quando la conduttrice ha deciso di prendere il diploma in lingue da privatista. E voi conoscevate questo retroscena?