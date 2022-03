Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip arriva un’altra splendida notizia per la Principessa Jessica Selassié? Cosa sappiamo

Poche settimane dalla vittoria del Grande Fratello Vip, e per Jessica Selassié ci sarebbe già aria di novità? Dopo aver calcato il tappeto rosso con la vittoria del noto reality, la Principessa Etiope ha fatto il suo ritorno in famiglia. Ma pare che ci siano delle splendide notizie che la riguardano!

Un periodo sicuramente molto fervido e ricco di eventi. Uscita vincitrice dalla casa più spiata d’Italia, Jessica Selassié è ritornata ‘quasi’ alla normalità. Circondata dagli affetti più cari, la giovane vincitrice del reality si gode questo momento felice e ricco di novità.

Fra queste una in particolare fa aguzzare le orecchie ai fan della Principessina. A svelare ‘l’indiscrezione’ sarebbe stata proprio lei. Si è a lungo parlato su quale sarebbe stato il suo futuro dopo la partecipazione al GF. Dunque potremo nuovamente rivederla in TV? Cosa fa sapere.

Jessica Selassié, dopo il GF VIP la rivedremo in un altro famosissimo programma?

In una recente diretta sul suo canale Instagram, Jessica Selassié ha interagito con i fan che dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip sono più numerosi. Quello che la principessa etiope in questo momento sta vivendo è sicuramente un periodo molto colorito e frenetico. Tra servizi fotografici e vari spostamenti fra Roma, Napoli e Milano, come ha fatto sapere nella sua diretta social, in questo periodo è scuramente molto impegnata e soprattutto molto felice.

Durante la sua partecipazione all’interno del reality, abbiamo tutti potuto con piacere ascoltare Jessica cantare, e noi compresi i fan della giovane siamo rimasti piacevolmente sorpresi della sua bravura. Ed a proposito di musica, Jessica fa sapere “Amo la musica, posso svelarvi che tra le tante cose in ballo c’è anche un progetto musicale. A tutti quelli che dicono che vogliono sentirmi cantare, non vi preoccupate che non vi deluderò su questo aspetto”.

Partono quindi i commenti da parte degli utenti per sapere di cosa si tratti e qualcuno ipotizza che si possa forse trattare di Tale e Quale Show? Al momento si tratta di sole ipotesi perché non c’è nulla di ufficiale.

A voi piacerebbe vederla in queste vesti? A noi tantissimo! Per saperne di più non ci resta che metterci comodi ed attendere di conoscere la conferma del cast della nuova edizione del programma!