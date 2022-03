Sabina Ciuffini è stata l’amatissima valletta parlante di Mike Bongiorno, ma che fine ha fatto oggi? Com’è la sua vita ora.

Nel corso di questi lunghi anni, sul piccolo schermo si sono alternate tantissime vallette! Tra queste, il pubblico italiano non può fare a meno di ricordarsi di lei: la splendida Sabina Ciuffini. Fattasi conoscere da tutti i suoi ammiratori nel programma ‘Rischiatutto’ di Mike Bongiorno, la showgirl è stata la prima valletta parlante della storia.

Nata a San Juan, in Argentina, il 4 Agosto del 1950, Sabina Ciuffini compie il suo esordio nel mondo dello spettacolo da giovanissima. Dapprima come volto di alcuni spot di Carosello, la giovanissima viene notata da Mike Bongiorno ai tempi del liceo. E viene immediatamente scelta per essere una delle sue vallette nel programma ‘Rischiatutto’. Da quel momento, la carriera della Ciuffini prende letteralmente il volo. A fianco a fianco del mitico Bongiorno nella storia trasmissione televisiva dal 1970 al 1974, Sabina riesce a conquistare tutto il pubblico italiano per la sua dolcezza, ma anche per la sua bravura. In tantissimi, però, si chiedono che fine abbia fatto oggi? Sono trascorsi anni dal suo debutto, ma cosa fa?

Che fine ha fatto oggi Sabina Ciuffini, storica valletta di Mike Bongiorno?

Il ruolo di Sabina Ciuffini all’interno del ‘Rischiatutto’ è stato un ruolo del tutto inedito. Per la prima volta in assoluto, infatti, vi era la cosiddetta ‘valletta parlante’. Questo significa che la sua presenza nel programma non era affatto limitata, bensì si cimentava anche in divertenti dialoghi con il conduttore. Cosa sappiamo, però, adesso sul suo conto? Come dicevamo precedentemente, la Ciuffini subito dopo ‘Rischiatutto’ ha cavalcato l’onda del successo. Ed oltre ad affiancare lo stesso Bongiorno al Festival di Sanremo nel 1975, è stata protagonista di un film e voce di un singolo. Che fine ha fatto oggi?

Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che ad oggi la sua vita sia incredibilmente cambiata. Si legge, infatti, che sia diventata una produttrice. E che sia titolare di un’importante casa di produzione.

Seppure siano passati anni dal suo esordio in tv, Sabina Ciuffini è sempre bellissima. Vero?